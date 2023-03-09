Avrupa'da en sıcak ikinci kış yaşandı

Avrupa'da son 30 yılın en sıcak ikinci kışı yaşandı.



Avrupa Birliği'nden bilim insanları, 2022-23 kışında kuzey yarımkürede rekor düzeyde sıcaklıkların kaydedildiğini belirtti.

Geçen ay, Avrupa'nın çoğu bölgesinde ortalama hava sıcaklıkları önceki dönemlere göre yüksekti.

Sıcaklıkların özellikle Doğu ve Kuzeydoğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde yüksek olduğu belirtiliyor.

İngiltere'deyse "1884'ten bu yana 5. en sıcak şubat ayı" yaşandı.



Kış aylarının alışılmadık derecede kurak geçtiği de vurgulandı.

Bilim insanları, Batı ve Güneydoğu Avrupa'nın kış boyunca ortalamadan daha kuru olduğunu, Şubat ayında bazı bölgelerde toprakta rekor düzeyde düşük nem görüldüğünü belirtiyor.

Bu kış sezonunda Fransa, Avusturya ve İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesinde kayak pistleri yeterli kar olmaması sebebiyle boş kalmıştı.



ANTARKTİKA'DAKİ DENİZ BUZU SEVİYESİNDE REKOR DÜŞÜŞ

Uzmanlar, Antarktika'daki deniz buzunun Şubat ayında son 45 yılın en düşük seviyesine ulaştığını da vurguladı.

