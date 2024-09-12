Avrupa'da göç krizi: Macaristan AB'ye dava açmaya hazırlanıyor

Sığınma hakkı verme konusunda AB'nin kurallarını ihlal ettiği için 220 milyon dolar para cezasına çarptırılan Macaristan dava açmaya hazırlanıyor. Orban hükümeti, AB yürütme komisyonunu, sınır koruma için harcadığı fonları geri ödemeye zorlayacak.

Avrupa'da göç krizi: Macaristan AB'ye dava açmaya hazırlanıyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban

, sınır koruma masrafları için (AB) yürütme organına dava açmaya hazırlanıyor.

Hükümet, AB yürütme komisyonunu, sınır koruma için harcadığı fonları geri ödemeye zorlamak için yasal yolları araştırdıklarını bildirdi.

, sığınma hakkı verme konusunda AB'nin kurallarını ihlal ettiği için 220 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Başbakan Viktor Orban'ın özel kalem müdürü Gergely Gulyas, hükümetin, Avrupa İşleri bakanına, bu anlaşmazlığı çözmek için Avrupa Komisyonu ile müzakere etme talimatı verildiğini açıkladı.

Macaristan, mülteci ve sığınmacılara koruma sağlama konusundaki kısıtlayıcı politikası nedeniyle uzun süredir AB ile anlaşmazlık içindeydi.

Ancak haziran ayında Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'ın 220 milyon dolarak ek olarak, kuralları AB hukukuyla uyumlu hale getirene kadar her gün için 1 milyon euro daha ödemesine hükmetmesiyle anlaşmazlık tırmandı.

BRÜKSEL'E OTOBÜS SEFERLERİ

Ödemeyi geciktiren Budapeşte hükümeti, cezalara karşılık olarak göçmenlere Macaristan'ın güney sınırından AB'nin Brüksel'deki merkezine ücretsiz otobüs taşımacılığı sağlayacağını bildirdi.

Gulyas, sadece Macaristan'dan siyasi sığınma almış kişilerin Belçika'nın başkentine ücretsiz seyahat hakkına sahip olacağını açıkladı.

Ayrıca Almanya'nın düzensiz göçü engellemek amacıyla kara sınırlarında kontroller başlatma kararına da tepki gösterdi. Bu kararın, Schengen bölgesinin dayanıklılığını sorgulattığını ve Avrupa'nın birliğini bozma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Macaristan'ın AB'nin en üst mahkemesi tarafından kesilen para cezalarını ödemesi için 17 Eylül'e kadar süresi var.

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