Avrupa'da göç masası: Roma'da buluşacaklar

Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin liderleri, AB Liderler Zirvesi sırasında göç konusunu ele aldı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nde, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen ve Hollandalı mevkidaşı Dick Schoof, göç alanında yenilikçi çözümler konusuyla ilgilenen bazı üyelerin katıldığı yeni bir gayriresmi toplantıya ev sahipliği yaptı.



Toplantıya İtalya, Danimarka, Hollanda ve Avrupa Komisyonu'nun yanı sıra Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, Letonya, Malta, Polonya, İsveç ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminin katıldığı belirtilen açıklamada, "(AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, özellikle 'Geri Dönüş Yönetmeliği' ve Avrupa'nın güvenli menşe ülkeleri listesiyle ilgili müzakerelerin daha da hızlandırılması gerekliliğine odaklanarak, çalışmaların ana hatlarını sundu." ifadesi kullanıldı.



Başbakan Meloni'nin, İtalya'nın yenilikçi çözümler konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ettiği, uluslararası sözleşmelerin düzensiz göçle ilgili zorluklara yanıt verebilme kapasitesi üzerine yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdiği aktarılarak, "Bu ortak çalışmaları sürdürmek üzere 5 Kasım'da Roma'da üst düzey yetkililer düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilecek" denildi.



Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi: "Toplantıya katılan liderler, AB ve Avrupa Konseyi düzeyinde olduğu kadar, diğer uluslararası platformlarda da yakın işbirliğini sürdürme ve göç akışlarının düzenli bir şekilde yönetilmesine yönelik Avrupa yaklaşımını daha etkili biçimde teşvik etme konusunda mutabık kaldılar."