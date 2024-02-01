Avrupa'da grev dalgası: Almanya'da havalimanı işçileri iş bıraktı

Avrupa'da özellikle geçen yıldan bu yana hız kazanan grev dalgası büyüyor. Fransa ve Belçika'da çiftçilerin eylemi sürerken Almanya'da da işçiler talepleri için yeniden harekete geçti.

Almanya'da 11 havalimanında çalışan güvenlik personeli ücret artışı talebiyle greve gitti. Gece yarısına kadar sürecek olan uyarı grevinin, uçak seferlerinin iptal edilmesi veya gecikmesinden dolayı 200 bin yolcuyu etkilediği bildirildi.





Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile işverenlerin, çalışanların ücretlerinin artırılmasına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varamaması üzerine güvenlik personeli, Berlin-Brandenburg, Frankfurt, Hamburg, Köln/Bonn, Leipzig/Halle, Stuttgart, Bremen, Hannover, Düsseldorf, Erfurt ve Dresden havalimanlarında uyarı grevine gitti.



Görüşmelerde işverenler üzerindeki baskıyı artırmayı hedefleyen sendikaya bağlı güvenlik çalışanlarının iş bırakma eylemi nedeniyle bu 11 havalimanında uçuşlar yapılmadı. Alman Havalimanları Birliğinden yapılan açıklamada, grev nedeniyle bugün yaklaşık 1100 uçuşun iptal edildiği veya gecikeceği belirtildi.

SENDİKA: SUÇLU İŞVEREN

Ver.di Berlin-Brandenburg Bölgesi Başkan Yardımcısı Benjamin Roscher, işverenlerin sendikanın talebini kabul etmediğini söyleyerek, "Grev maalesef yolcuları da etkiliyor. Anlayış bekliyoruz. Bu son çare. Her şeyi müzakere masalarında sonuçlandırmaya ve uzlaşma bulmaya çalışıyoruz ama bu kez suçlu biz değil, hiçbir şey teklif etmek istemeyen işverenlerdir" diye konuştu.



25 BİN ÇALIŞAN İÇİN TALEP

Ver.di sendikası, havalimanlarında görev yapan 25 bin çalışanın saat ücretinin 2.80 euro yükseltilmesini ve görev ödeneği ile fazla çalışma ücretlerinin artırılmasını talep ediyor. İşverenler ise bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 3 ücret artışı teklif ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde üç turu geriden bırakan taraflar, 6 ve 7 Şubat'ta tekrar bir araya gelecek. Ülkede daha önce Alman Demir Yollarında (Deutsche Bahn) çalışan makinistler, ücret artış talebiyle 24-29 Ocak'ta grev yapmıştı.