Avrupa'da Güneş enerjisine talebi İran Savaşı artırdı

Şirket yöneticileri bu eğilimi savunma sektöründeki dayanıklılık çabalarına benzeterek Avrupa 'nın kendi enerjisini sağlama zorunluluğuna dikkat çekti. Artan talebi karşılamak için şirketler hem iş gücünü artırıyor hem de panel stoklarını yüz binlerle ifade edilen rakamlara çıkarıyor.

Tüketicilerin kullanım alışkanlıklarında yaşanan değişimin, artık sadece panel değil, batarya ve elektrikli araç şarj ünitelerini içeren entegre sistemlerinin tercihinde de rol oynadığı belirtiliyor. Ortalama bir aile evi için maliyeti 10 bin ile 20 bin Euro arasında değiştiği ifade edilen güneş enerji sistemlerinin, enerji depolama teknolojilerine olan talebi yüzde 40 ile yüzde 50 oranında artırdığı kaydedildi.

Alman enerji firmaları, müşteri taleplerinin yıllık bazda ikiye katlandığını ve bu durumun mevsimsel faktörlerle açıklanamayacak kadar büyük bir artış olduğunu açıkladı.

Uzmanlar, 2025 yılında yaşanan duraksamanın ardından gelen bu ani talebi krizlerin hızlandırdığı "yapısal bir değişim" olarak tanımlıyor.