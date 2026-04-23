Avrupa'da Güneş enerjisine talebi İran Savaşı artırdı
23.04.2026 09:02
Son Güncelleme: 23.04.2026 09:03
İspanya'da bir çatıdaki Güneş enerjisi sistemi
İran Savaşı, Avrupa'da faturalarını düşürmek için güneş enerjisi talebini rekor seviyede artırdı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş nedeniyle tetiklenen enerji krizi, özellikle Avrupa'da alternatif yolların aranmasına neden oldu.
Avrupa genelinde çatı tipi güneş enerjisi sistemlerine olan talep rekor seviyede arttı. Şubat ayı sonunda başlayan çatışmaların ardından petrol, gaz ve elektrik fiyatlarının hızla yükselmesi, hane halklarını enerji piyasasındaki dalgalanmalardan korunmak için daha ucuz alternatiflere yöneltti.
Almanya, İngiltere ve Hollanda’daki sektör temsilcileri, savaşın başlamasından bu yana talebin 2 kattan fazla arttığını belirtirken, uzmanlar bu durumu Avrupa'nın enerji bağımlılığı "tuzağından" kurtulma çabası olarak nitelendiriyor.
Sektördeki bir firmanın yetkilileri, Mart ayı net satışlarının yıllık bazda 3 kat artarak yaklaşık 70 milyon Euro'luk bir değere ulaştığını ve 2026 yılı satış tahminlerinin 400 milyon Euro'ya yükseldiğini belirtiyor. Bir başka firmada da benzer şekilde Mart ayında siparişlerin yüzde 30 artarak 130 milyon Euro'ya çıktığı belirtildi.
Güneş enerji panelleri
Şirket yöneticileri bu eğilimi savunma sektöründeki dayanıklılık çabalarına benzeterek Avrupa'nın kendi enerjisini sağlama zorunluluğuna dikkat çekti. Artan talebi karşılamak için şirketler hem iş gücünü artırıyor hem de panel stoklarını yüz binlerle ifade edilen rakamlara çıkarıyor.
Tüketicilerin kullanım alışkanlıklarında yaşanan değişimin, artık sadece panel değil, batarya ve elektrikli araç şarj ünitelerini içeren entegre sistemlerinin tercihinde de rol oynadığı belirtiliyor. Ortalama bir aile evi için maliyeti 10 bin ile 20 bin Euro arasında değiştiği ifade edilen güneş enerji sistemlerinin, enerji depolama teknolojilerine olan talebi yüzde 40 ile yüzde 50 oranında artırdığı kaydedildi.
Alman enerji firmaları, müşteri taleplerinin yıllık bazda ikiye katlandığını ve bu durumun mevsimsel faktörlerle açıklanamayacak kadar büyük bir artış olduğunu açıkladı.
Uzmanlar, 2025 yılında yaşanan duraksamanın ardından gelen bu ani talebi krizlerin hızlandırdığı "yapısal bir değişim" olarak tanımlıyor.