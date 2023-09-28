Avrupa'da her 4 gençten 1'i okurken çalışıyor

OKUYAN HOLLANDALI GENÇLERİN YÜZDE 73'Ü ÇALIŞTI



Eğitim sırasında istihdam edilen gençlerin oranının en yüksek olduğu ülke Hollanda oldu. Hollanda'da eğitime devam eden gençlerin yüzde 73'ü bir işte çalıştı. Bu ülkeyi en yakın yüzde 52 ile Danimarka, yüzde 45 ile Almanya, yüzde 43 ile Avusturya, yüzde 42 ile Finlandiya ve yüzde 38 ile İrlanda izledi.



Avrupa'da eğitime devam eden gençlerin çalışma oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 2 ile Romanya, yüzde 5 ile Slovakya, yüzde 6 ile Macaristan ve Yunanistan olarak belirlendi.



Ayrıca, AB ülkelerinde kadınlar erkeklere kıyasla daha yüksek oranda eğitime devam ederken bir işte çalıştı.

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