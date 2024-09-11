Avrupa'da Hyperloop için geri sayım: Geleceğin ulaşım sistemi denendi

Avrupa Hyperloop Merkezi'nde ilk araçla test gerçekleştirildi. Hollanda'nın Veendam kentindeki tesiste gerçekleştirilen deneme başarılı oldu. Hyperloop teknolojisi, yolcu kabinlerinin vakumlu özel tüplerde ilerlemesi prensibine dayanıyor. Şu aşamada Avrupa'da saatte 30 kilometre hıza ulaşılıyor. Bu yılın sonundaysa ulaşım sisteminin 100 kilometre hızla gitmesi planlanıyor.

2030 YILINDA KULLANIMDA



Yüksek hızlı ulaşım sisteminin Avrupa'da 2030'da kullanılmaya başlanması hedefleniyor.



Bu ulaşım yöntemiyle Avrupa kıtasının daha da bütünleşeceğine dikkat çekiliyor. Hyperloop'ın kıta genelinde kısa uçak yolculuklarının yerini alması bekleniyor.



Geleceğin ulaşım sistemi çevreyle dost olarak da niteleniyor. Sistem, havacılığın onda biri, demiryolununsa üçte biri enerjiyle çalışabiliyor.



Tünel içinde hareket ettiği için hiç ses çıkarmıyor.

ELON MUSK TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ



Yüksek hızlı ulaşım sistemi Hyperloop milyarder işadamı Elon Musk tarafından geliştirilmişti. 2013'te sistem San Francisco ve Los Angeles'ı birbirine bağlayacak 5'inci model ulaşım sistemi olarak lanse edilmişti.

İngiliz milyarder Richard Branson'ın Hyperloop projeleriyse başarısızlıkla sonuçlandı.

Bazı uzmanlar sistemin bir tünelde çok yüksek hızla seyahet edecek yolcular için konforlu olmayacağı görüşünde.



Avrupa'daki projeyi geliştirenlerse yolcuların bir tren seyahatindeki kadar sarsıntı hissedeceğini söylüyor.