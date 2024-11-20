Avrupa'da iletişime Rus darbesi mi? İnternet erişimini sağlayan kablolar koptu

Baltık Denizi'nde denizaltı telekomünikasyon kabloları koptu. Avrupa ülkeleri alarm duruma geçti. Olayla ilgili sabotaj ihtimali değerlendiriliyor.



Denizaltı kablolardan biri Litvanya ile İsveç’i, diğeri de Finlandiya ile Almanya’yı birbirine bağlıyordu.



Önce Litvanya ile İsveç'in Gotland Adası arasındaki 218 kilometrelik internet hattında bağlantı koptu. Litvanya’nın telekomünikasyon şirketi Telia, sorunun ekipman arızasından kaynaklanmadığını, fiber optik kabloda fiziksel hasar olduğunu açıkladı.



Litvanya donanması, su altındaki izleme faaliyetlerinin artırılacağını açıkladı.



Bir gün sonraysa bu defa Finlandiya ile Almanya’yı bağlayan "C-Lion" kablosunda kesinti yaşandı. Telekomünikasyon hizmetleri sağlayan ve hisselerinin çoğunluğu devlete ait olan Finli şirket Cinia, kablosunda kopma kaynaklı sistem arızası meydana geldiğini duyurdu.



Uzunluğu bin 173 kilometre olan kablo, Helsinki'nin Santahamina adası ile Almanya'nın Rostock kenti arasında uzanıyor. Daha önce hiç kopmayan kablo, Finlandiya'dan Orta Avrupa'ya doğrudan uzanan tek deniz altı kablosu olma özelliğini taşıyor.

