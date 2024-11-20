Avrupa'da iletişime Rus darbesi mi? İnternet erişimini sağlayan kablolar koptu
Baltık Denizi’nde iki gün içinde, internet iletişimini sağlayan iki önemli kablo koptu. Olayla ilgili sabotaj ihtimali değerlendiriliyor. Batılı ülkeler, ortak açıklama yayınlayarak “Hibrit savaş” uyarısı yaptı.
Baltık Denizi'nde denizaltı telekomünikasyon kabloları koptu. Avrupa ülkeleri alarm duruma geçti. Olayla ilgili sabotaj ihtimali değerlendiriliyor.
Denizaltı kablolardan biri Litvanya ile İsveç’i, diğeri de Finlandiya ile Almanya’yı birbirine bağlıyordu.
Önce Litvanya ile İsveç'in Gotland Adası arasındaki 218 kilometrelik internet hattında bağlantı koptu. Litvanya’nın telekomünikasyon şirketi Telia, sorunun ekipman arızasından kaynaklanmadığını, fiber optik kabloda fiziksel hasar olduğunu açıkladı.
Litvanya donanması, su altındaki izleme faaliyetlerinin artırılacağını açıkladı.
Bir gün sonraysa bu defa Finlandiya ile Almanya’yı bağlayan "C-Lion" kablosunda kesinti yaşandı. Telekomünikasyon hizmetleri sağlayan ve hisselerinin çoğunluğu devlete ait olan Finli şirket Cinia, kablosunda kopma kaynaklı sistem arızası meydana geldiğini duyurdu.
Uzunluğu bin 173 kilometre olan kablo, Helsinki'nin Santahamina adası ile Almanya'nın Rostock kenti arasında uzanıyor. Daha önce hiç kopmayan kablo, Finlandiya'dan Orta Avrupa'ya doğrudan uzanan tek deniz altı kablosu olma özelliğini taşıyor.
Yetkililer, onarım çalışmasının başladığını açıkladı ancak ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.
Batılı ülkeler, arka arkaya yaşanan olaylarla ilgili "hibrit savaş ihtimali"ni gündeme getiriyor.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, kabloların zarar görmesinin sabotaj olduğunu varsaymak gerektiğini söyledi ve Rusya'yı işaret etti.
Varşova'da toplanan Almanya, Fransa, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere dışişleri bakanları ortak açıklama yaptı
Açıklama Rusya'nın Avrupa güvenlik mimarisine yönelik sistematik saldırılarının "çeşitlilik ve ölçek açısından eşi benzeri görülmemiş" olduğu belirtildi.
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