Avrupa’da ilk kez kutup ayısında kuş gribi tespit edildi

H5N5 varyantının, Arktik’teki Svalbard takımadalarında ölü bulunan yaklaşık bir yaşındaki erkek kutup ayısı ile bir morsdan alınan örneklerde saptandığı bildirildi.

Norveç Veteriner Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, virüsün memeli hayvanlarda giderek daha sık görülmeye başladığına dikkat çekildi. Enstitünün kuş gribi koordinatörü Ragnhild Tonnessen, yüksek derecede patojenik kuş gribi virüslerinin son yıllarda Arktik dahil yeni bölgelere yayıldığını belirterek bunun hassas ekosistemler ve savunmasız hayvan popülasyonları açısından sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Svalbard Valiliği de her iki hayvandan alınan beyin örneklerinde virüse rastlanmasının, ölümlerin büyük ihtimalle kuş gribinden kaynaklandığı tezini güçlendirdiğini ifade etti.

Svalbard’da 2023 yılında kuş gribinden ölen bir mors bulunmuş, aynı yıl Alaska’da ölen bir kutup ayısında da virüs tespit edilmişti.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün verilerine göre Ocak 2025 ile Mart 2026 arasında yaklaşık 70 ülkede 140 milyon hayvan kuş gribi nedeniyle öldü ya da itlaf edildi. Bu sayı 2021-2022 dönemindeki zirvenin altında kalsa da virüsün kuş dışındaki türlere yayılması, insanlara bulaşma riskine ilişkin endişeleri artırıyor.