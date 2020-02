Avrupa'da ırkçı saldırıyla ilgili kim hangi açıklamayı yaptı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Hanau kentinde aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin, "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır" dedi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hanau kentindeki iki iş yerine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin Başbakanlık'ta açıklama yaptı.



Saldırıya ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier ve Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky ile görüşerek bilgi aldığını aktaran Merkel, Brüksel’de bugün katılacağı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde olaya ilişkin yürütülen soruşturmaya ve yaralıların durumuyla ilgili bilgi alacağını kaydetti.



Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de görüştüğünü ifade eden Merkel, "Kesin bir değerlendirme yapılması için henüz erken. Ancak bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek" dedi.



Şu anda birçok şeyin saldırganın aşırı sağcı ve ırkçı sebeplerle hareket ettiğini gösterdiğini belirten Merkel, “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır" değerlendirmesinde bulundu.



Bu zehrin çok sayıda suça sebep olduğunu vurgulayan Merkel, Almanya’da 2000-2007 yıllarında aşırı sağcı terör örgütü NSU’nun işlediği cinayetlere, geçen yıl Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesine ve Halle kentinde bir sinagoga ve döner büfesine yapılan saldırıya işaret etti.



"Alman hükümeti ve tüm devlet kurumları ülkemizdeki her bireyin hak ve onurundan yanadır. Biz halkımızı köken ve dinine göre ayırt etmiyoruz" ifadesini kullanan Merkel, Almanya’yı bölmeye çalışanlara karşı kararlılıkla tüm güçle karşı durduklarını kaydetti.



STEINMEIER: ONLAR YALNIZ DEĞİLLER



Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de, ırkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanında olduğunu belirterek, "Onlar yalnız değiller" dedi.



Hanau'daki terör eylemini dehşet içinde öğrendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.



Steinmeier, açıklamasında, "Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller. Almanya'daki insanların büyük çoğunluğu bu eylemi ve her türlü ırkçılığı, nefret ve şiddeti kınadığından eminim" ifadelerini kullandı.



AVRUPALI LİDERLERDEN TEPKİ



Almanya’nın Hanau kentinde dün gece gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısına Fransa ve İtalya’nın yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği (AB) tepki gösterdi.



MACRON: BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİM



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından, "Büyük bir üzüntü içerisindeyim. Bu trajik saldırı karşısında Almanya'ya tam desteğimi ifade ediyorum. Düşüncelerim hayatını kaybedenler ve yasta olan ailelerle. Değerlerimiz ve demokrasilerimizin korunması konusunda verilen mücadelede Şansölye Merkel'in yanındayım" mesajını paylaştı.



AVUSTURYA CUMHURBAŞKANI: AŞAĞILIK SALDIRI KINANMALIDIR



Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hanau'daki ırkçı ve aşırı sağcı motifli katliam haberleri dehşet verici, böyle aşağılık bir eylem en sert şekilde kınanmalıdır. Düşüncelerimiz olayda hayatını kaybedenlerin ailesi, yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte" tepkisini gösterdi.



İTALYA BAŞBAKANI CONTE: KORKUNÇ SALDIRI BENİ DERİNDEN SARSTI



İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Twitter hesabından paylaşımında, "Almanya’nın Hanau kentindeki korkunç saldırı, beni derinden sarstı. Alman halkına ve insan yaşamına saygı duymayan çılgın bir nefretin kurbanı olanların ailelerine dayanışmamı ifade ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.



STOLTENBERG: NEFRET VE ŞİDDETE KARŞI ALMANYA'NIN YANINDAYIZ



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Hanau’daki saldırının dehşet verici olduğunu vurgulayarak, "Kalbimiz tüm kurbanların aileleriyle birlikte. Nefret ve şiddete karşı müttefikimiz Almanya’nın yanındayız” ifadesini kullandı.



AB'DEN NEFRET, IRKÇILIK VE ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISI



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Hanau'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.



Borell, "En iyi dayanışma mesajı nefret, ırkçılık ve şiddete karşı hem AB'de hem tüm dünyada harekete geçmekle verilir" mesajını paylaştı





Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hanau’da düzenlenen aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, ''Dün gece Hanau’da meydana gelen trajedi beni derinden sarstı. Düşüncelerim olayda yaşamını yitirmiş kişilerin akraba ve yakınlarıyla birlikte. Onlara en içten taziyelerimi sunuyorum. Bugün sizlerle yas tutuyoruz.'' ifadelerini kullandı.



AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Nereden gelirse gelsin, anlamsız bir şekilde insanların yaşamlarını yitirmesi bir trajedidir. Düzenlenen çirkin saldırının ardından düşüncelerimiz Hanau halkıyla birlikte.'' ifadesine yer verdi.



Michel, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.



"HANAU’DA KORKUNÇ BİR SUÇ İŞLENDİ"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yaptığı açıklamada, katledilenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak "Düşüncelerim, korkunç bir suçun işlendiği bu zor zamanda Hanau’da." ifadesini kullandı



Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schalleberg de korkunç olay nedeniyle ''şok içinde olduğunu ve derinden etkilendiğini'' kaydederek aşırı sağcı terör nedeniyle hayatına kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.



"BU SALDIRI HİÇBİR ŞEKİLDE SAVUNULAMAZ"

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dehşet içerisinde Hanau’daki trajediyi öğrendim. Bu olan kesinlikle soruşturulacaktır ve hiçbir şekilde savunulamaz." görüşünü paylaştı.



Petricek, aşırı sağcı terör saldırısından ciddi oranda sarsılan Hanau halkının yanında olduğunu kaydederek başsağlığı dileklerinde bulundu.



Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen saldırıdan derin üzüntü duyuyorum, şoke oldum. Düşüncelerimiz saldırı kurbanları ve yakınlarıyla beraber. Her türlü nefret ve şiddetin karşısında birlik olarak duruyoruz." ifadelerini kullandı.



HANAU'DA İKİ NARGİLE KAFEYE SALDIRI



Almanya'nın Hanau kentinde dün gece iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.



Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist Tobias R. evinde ölü bulundu.



Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi sahibi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtildi.