Avrupa'da kavurucu sıcak alarmı

Avrupa'nın güneyi sıcak hava dalgasıyla kavruldu.



Termometreler 40 dereceye ulaştı.



Aşırı sıcaklar nedeniyle birçok ülkede alarm durumuna geçildi.



FRANSA, İSPANYA, İTALYA...



Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü Fransa genelinde 73 adreste sıcak hava dalgası nedeniyle ikinci en yüksek seviye olan “turuncu” alarma geçildi.



Benzer bir durum İspanya'da da yaşanıyor.



Ülkenin meteoroloji kurumu, hafta sonu boyunca İspanya genelinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı uyarısı yaptı.



21 KENTTE ALARM



İtalya genelinde de aşırı sıcaklar nedeniyle 21 kentte kırmızı alarm verildi.



Sağlık Bakanlığı, sıcak havanın sadece yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için değil; sağlıklı vatandaşlar için de ciddi riskler oluşturabileceğini vurguluyor.