Avrupa'da kişi başına 131 kilo gıda israf edildi

AB ülkeleri toplamda 58,4 milyon ton gıda atığı üretti.



Gıda israfının yüzde 54'üne tekabül eden kişi başına 70 kiloluk kısmını hanehalkları gerçekleştirdi. İsrafın yüzde 46'sı ise gıda ürünleri ve içecek üretimi, restoran ve perakendeciler gibi gıda tedarik zincirinde yaşandı.

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