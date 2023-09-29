Avrupa'da kişi başına 131 kilo gıda israf edildi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşları, 2021 yılında kişi başına 131 kilogram gıda israf etti.

Avrupa'da kişi başına 131 kilo gıda israf edildi
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İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde gıda israfına ilişkin 2021 yılı verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avrupalıların kişi başına gıda israfı 2021'de 131 kilogramı buldu.

Avrupa'da kişi başına 131 kilo gıda israf edildi - 1

AB ülkeleri toplamda 58,4 milyon ton gıda atığı üretti.

israfının yüzde 54'üne tekabül eden kişi başına 70 kiloluk kısmını hanehalkları gerçekleştirdi. İsrafın yüzde 46'sı ise gıda ürünleri ve içecek üretimi, restoran ve perakendeciler gibi gıda tedarik zincirinde yaşandı.

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