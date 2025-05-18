Avrupa’da kritik seçim günü: Üç ülke sandık başında

Avrupa’nın üç önemli ülkesi bugün sandık başında. Romanya’da ertelenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılırken, Portekiz’de erken genel seçimler ve Polonya’da cumhurbaşkanlığı yarışı dikkat çekiyor.

ROMANYA'DA İKİNCİ TUR

Romanya’da Aralık ayında iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bugün gerçekleştiriliyor. Seçimde aşırı sağcı milliyetçi George Simion ile Avrupa yanlısı liberal Nicusor Dan karşı karşıya geliyor.

İlk turda yüzde 41’lik oy oranıyla büyük bir fark atan Simion, Rusya yanlısı tutumları ve geçmişteki holigan kimliğiyle tanınıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a duyduğu hayranlıkla da gündemde.

Rakibi Nicusor Dan ise Bükreş Belediye Başkanı, matematikçi kimliğiyle öne çıkan bir isim ve AB ile entegrasyona açık bir politika savunucusu.

Uzmanlara göre Romanya’daki seçim, AB’nin geleceği açısından da belirleyici olacak. Zira Romanya, AB’nin nüfus bakımından en büyük altıncı ülkesi konumunda.

Ülkede önceki cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesine neden olan Rusya müdahalesi iddiaları, bu seçime gölge düşürmeye devam ediyor.

PORTEKİZ'DE ERKEN SEÇİM

10,8 milyon kayıtlı seçmenin oy kullandığı Portekiz’de bugün erken genel seçimler düzenleniyor. Mecliste görev yapacak 230 milletvekilinin belirleneceği seçimde, anketler kıyasıya bir yarışa işaret ediyor.

Merkez sağdaki Demokratik İttifak’ın az farkla önde olduğu görülürken, sol görüşlü Sosyalist Parti’nin lideri Pedro Nuno Santos’un partisi iki puan geriden geliyor. Ancak hiçbir partinin tek başına çoğunluk sağlaması beklenmiyor.

Seçmenin temel beklentileri arasında konut krizi, düşük ücretler, yetersiz emekli maaşları ve kamu hizmetlerindeki eksiklikler yer alıyor. Seçim sonrası koalisyon senaryoları şimdiden konuşulmaya başlandı.

POLONYA CUMHURBAŞKANINI SEÇECEK

Polonya’da da bugün 13 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor. Yaklaşık 29 milyon kayıtlı seçmen sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı.

Seçimin, Başbakan Donald Tusk’ın AB yanlısı hükümeti için dolaylı bir güven oylamasına dönüşeceği değerlendiriliyor.

Öne çıkan adaylar arasında Meclis Başkanı, Varşova Belediye Başkanı, bir tarihçi ve aşırı sağcı Slawomir Mentzen yer alıyor. Görev süresi 6 Ağustos’ta dolacak mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise anayasaya göre yeniden aday olamıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi, Polonya’nın dış politikada izleyeceği rota ve Avrupa ile ilişkileri açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.