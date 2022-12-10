Avrupa'da mültecilere kafes işkencesi

ARD ve Der Spiegel dergisinin, yayın kuruluşları Lighthouse Reports, Sky News, Le Monde, Domani, SRF ve Rfe-RL Bulgaria ile yaptığı araştırmalara dayanan haberde, Avrupa’ya iltica etmek isteyen Afgan ve Suriyeli sığınmacıların kötü muameleye maruz bırakıldıkları ve gizli hapishanelerde tutuldukları görüntülerle ortaya kondu.



Bulgaristan’ın Sredez kasabasından gelen video görüntülerinde bir grup insanın harap bir barakada kilitli kaldığı görülüyor. Kümese benzeyen yerde hiçbir oturma eşyası ve tuvalet bulunmuyor. Burada zorla tutulan sığınmacıların iltica müracaatlarının alınması yerine sınır dışı edilmek üzere bekletildikleri ifade ediliyor.

"TUVALETTEN SU GETİRECEĞİM"



Soyadını vermek istemeyen Kenan adındaki Suriyeli bir sığınmacı, “Yiyecek ve su istedik. Bize hiçbir şey vermediler. Bir memur bize tuvaletten su getireceğini, ülkeye gelmeyi hak etmediğimizi söyledi.” dedi.



Sığınmacı Kenan’ın diğer mültecilerle zorla sınırdan geçirilerek, Türkiye’ye geri gönderildiği kaydedildi.

FRONTEX'İN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANIYOR



Yasa dışı alıkoymaların AB sınır ajansı Frontex’in gözlerinin önünde gerçekleştiği Bulgaristan’daki söz konusu sınır karakolunda Frontex’e bağlı 10 memurun görev yaptığı bildirildi.



Haberde hukukçuların, Bulgar makamlarının eylemlerinin birçok açıdan yasa dışı bulduğuna yer verilerek, AB ve uluslararası hukuka göre bu ülkelerin sığınmacıları düzenli olarak barındırmaları ve kayıt altına almaları, sığınma başvurusunda bulunmalarına izin vermeleri gerektiği vurgulandı.



Hırvatistan’da ise sınır muhafızlarının geri itmelerde camı olmayan beyaz minibüsler kullandığı sekiz kişilik minibüslere 20 kişi bindirildiği ve saatlerce kapalı bir şekilde sıcak güneş altında bekletildikleri vurgulandı.



Macaristan yetkililerinin ise Sırbistan sınırında kar maskesi takan güvenlik güçlerinin biber gazı kullanarak sığınmacıları konteynerlere soktukları iddia ediliyor.



Sınır Tanımayan Doktorlar için çalışan İtalyan Alessandro Mangione ise geçen yıldan bu yana 500 sığınmacının kendisine ve meslektaşlarına kırıklar, açık yaralar, ve diğer yaralanmalarla geldiğini ifade ederek, Macar sınır muhafızlarının uyguladığı şiddetin sistematik olduğunu ve insanların zorla Sırbistan’a geri gönderilmeden önce 12 saate kadar bu tür konteynerlerde tutulduklarını duyduğunu dile getirdi.



Macaristan’daki söz konusu konteynerlerde çoğu zaman 60 kadar kişinin dar bir alanda ayakta durmak zorunda kaldığına, sınır muhafızlarının yeni gelenlere yer açmak istediklerinde ya da sığınmacılar direndiklerinde biber gazı kullanıldığına işaret ediliyor.



Haberde Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan’ın söz konusu iddiaları reddettikleri vurgulanarak, AB ve Frontex’in bu konularda pasif davranması eleştiriliyor.