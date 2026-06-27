Avrupa'da rekor sıcaklıklar doğuya doğru ilerliyor
27.06.2026 15:22
Batı Avrupa'da onlarca kişinin ölümüne yol açan aşırı sıcak hava dalgası, Almanya ve İtalya'da rekor seviyelere ulaşarak doğuya doğru ilerlemeyi sürdürüyor.
Batı Avrupa'da onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan aşırı sıcak hava dalgası doğuya doğru yayılırken, Almanya ve İtalya Cumartesi günü sıcaklıkların 40 dereceyi aşarak rekor kırmasıyla zor günler geçiriyor.
İngiltere, Fransa, İsviçre ve Almanya Haziran ayında rekor düzeyde sıcaklıklar kaydetti. Hava sisteminin Polonya'ya doğru ilerlerken Almanya genelinde yeni rekorları test edebileceği belirtiliyor.
Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliği olmasaydı bu sıcak hava dalgasının neredeyse imkansız olacağını ifade ediyor.
Küresel ısınmanın, bu hafta ölçülen gece sıcaklıklarının yirmi yıl öncesine kıyasla 100 kat daha olası hale gelmesine yol açtığı kaydediliyor.
Reuters ajansına konuşan Donnerwetter.de hava tahmini sitesinden meteorolog Karsten Brandt, "Sıcak hava dalgası hafta sonu Almanya'nın bazı bölgelerinde 40 derecenin oldukça üzerine çıkarak zirve noktasına ulaşacak" açıklamasını yaptı.
Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) sözcüsü, Cuma günü Fransa sınırına yakın Saarbrücken kenti yakınlarında 41,3 derece ile yeni bir Almanya rekoruna ulaşıldığını bildirdi. Sözcü, bu ölçümün henüz ön bulgu niteliğinde olduğunu belirtti.
HALKA SU TASARRUFU ÇAĞRISI
Meteoroloji dairesi, bugün Almanya'nın neredeyse tamamı için aşırı sıcaklık uyarısı yayınlarken, yetkililer halkı su tasarrufu yapmaya çağırdı.
Yetkililer, ülke genelinde sıcaklıkların 36 derece civarında seyretmesinin beklendiğini, yerel olarak ise 42 derecelik sıcaklıkların görülebileceğini aktardı.
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle genç ve yaşlılardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybetti. 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar demiryolu ulaşımını ve elektrik üretimini aksatırken, alkol yasaklarına, okulların tatil edilmesine ve açık hava etkinliklerinin ertelenmesine yol açtı.
İtalya Sağlık Bakanlığı; Milano, Roma, Torino, Venedik, Cenova, Floransa ve Bologna'nın da aralarında bulunduğu 18 şehir için cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde kırmızı alarm verdi. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 39 dereceye kadar tırmanması bekleniyor.
İtalyan şarkıcı Loredana Berte, menajerlik şirketi ve sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine Pazar günü ülkenin kuzeyindeki Bergamo kentinde gerçekleştireceği konseri sıcaklık nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
İtalyan Alpleri'ndeki Bolzano kentinde görevli meteorolog Dieter Peterlin, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Cuma gecesinin en sıcak Haziran gecesi olarak kayıtlara geçtiğini ve gece sıcaklığının 25,4 derecenin altına düşmediğini bildirdi.
Fransa Başbakanlığı, sıcak hava dalgası bölgeyi terk etmeye başlasa bile sağlık sistemi üzerindeki baskının devam edeceğini ve hastaneye yatış oranlarının birkaç gün daha yüksek kalacağını açıkladı.
Yetkililer, sıcak hava dalgası sebebiyle Fransa'daki orman yangını ihbarlarının geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiğini bildirdi.
DEMİRYOLU SEYAHATLERİNİ AZALTMAK İÇİN ÜCRETSİZ İPTAL HAKKI
Yolların bükülmesi ve tren raylarının genleşmesi gibi altyapı hasarı riskleriyle karşı karşıya kalan bazı büyük kamu hizmet sağlayıcıları, trafiği azaltma yoluna gitti.
Almanya'nın ulusal demiryolu operatörü Deutsche Bahn (DB), müşterilerine gelecek haftanın başına kadar olan uzun mesafeli seyahat rezervasyonlarını ücretsiz olarak iptal etme seçeneği sundu.
Şirket, güneş ışığına doğrudan maruz kalınması, fırtınalar ve orman yangınlarından kaynaklanan sinyalizasyon, ray ve katener hatlarındaki ek riskler nedeniyle altyapının ciddi baskı altında olduğunu duyurdu.
Bir diğer operatör National Express, önleyici tedbir olarak Cumartesi öğleden sonra Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'daki Rhine-Ruhr-Express hattındaki tren seferlerini askıya alacağını açıkladı.
Yetkililer, Hamburg yakınlarında, Almanya'nın en yoğun otoyollarından biri olan A7'nin bir bölümündeki ana şeridin, sıcağın asfaltı çatlatması nedeniyle kapatıldığını bildirdi.
İsviçre'de, sıcaklığın 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilmesine rağmen Lozan Pride yürüyüşünün Cumartesi günü planlandığı gibi gerçekleştirileceği belirtildi. Organizatörler, sıcaklığa bağlı sorunları azaltmak amacıyla ek su çeşmeleri ve ilk yardım ekiplerinin hazır bulundurulacağını aktardı.
Milano Pride yürüyüşünün başlangıcı da sıcağın en etkili olduğu saatlerden kaçınmak amacıyla Cumartesi günü saat 17.00'ye ertelendi.
Organizatörler, Frankfurt'ta Pazar günü düzenlenecek Ironman Avrupa Şampiyonası uzun mesafe triatlonunda bisiklet ve koşu parkurlarının sıcak hava nedeniyle kısaltıldığını duyurdu.
SICAKLIK REKORLARININ ARDINDA "OMEGA BLOKU" VAR
Almanya Kentler ve Belediyeler Birliği (DStGB) Genel Müdürü Andre Berghegger, halkı suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı.
Berghegger, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğu sürece gönüllü iş birliğine güvenmeliyiz; yerel yönetimler yasakları ancak bu yöntem işe yaramazsa getirmelidir" dedi.
En aşırı sıcaklıkların hafta sonunda etkisini kaybetmeye başlaması ve Pazar günü şiddetli fırtınaların görülmesi bekleniyor.
Avrupa genelinde tarihi ve kültürel alanlar kapatılmak zorunda kalırken, tarım sektörü zarar gördü ve bazı hastaneler yoğunlukla baş etmekte zorlandı.
Reuters İklim Monitörü verilerine göre, "Omega bloku" olarak bilinen bir hava olayının etkisiyle sıcaklıklar mevsim normallerinin 18 derece üzerine çıktı.
Bu meteorolojik oluşum, kenarlarında daha soğuk hava bulunurken, geniş bir sıcak hava kütlesini uzun süreler boyunca belirli bölgelerin üzerinde hapsediyor.
Gelişmeler doğrultusunda vantilatör talebi hızla artarken, Asyalı klima üreticileri Avrupa'daki satışlarında büyük bir patlama yaşandığını bildiriyor.
Kuzey Avrupa'daki konut stokunun büyük bölümü ise sıcağa dayanacak şekilde değil, içerideki ısıyı koruyacak şekilde inşa edilmiş durumda.