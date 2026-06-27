Avrupa'da rekor sıcaklıklar doğuya doğru ilerliyor

DEMİRYOLU SEYAHATLERİNİ AZALTMAK İÇİN ÜCRETSİZ İPTAL HAKKI

Yolların bükülmesi ve tren raylarının genleşmesi gibi altyapı hasarı riskleriyle karşı karşıya kalan bazı büyük kamu hizmet sağlayıcıları, trafiği azaltma yoluna gitti.

Almanya 'nın ulusal demiryolu operatörü Deutsche Bahn (DB), müşterilerine gelecek haftanın başına kadar olan uzun mesafeli seyahat rezervasyonlarını ücretsiz olarak iptal etme seçeneği sundu.

Şirket, güneş ışığına doğrudan maruz kalınması, fırtınalar ve orman yangınlarından kaynaklanan sinyalizasyon, ray ve katener hatlarındaki ek riskler nedeniyle altyapının ciddi baskı altında olduğunu duyurdu.

Bir diğer operatör National Express, önleyici tedbir olarak Cumartesi öğleden sonra Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'daki Rhine-Ruhr-Express hattındaki tren seferlerini askıya alacağını açıkladı.

Yetkililer, Hamburg yakınlarında, Almanya'nın en yoğun otoyollarından biri olan A7'nin bir bölümündeki ana şeridin, sıcağın asfaltı çatlatması nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

İsviçre'de, sıcaklığın 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilmesine rağmen Lozan Pride yürüyüşünün Cumartesi günü planlandığı gibi gerçekleştirileceği belirtildi. Organizatörler, sıcaklığa bağlı sorunları azaltmak amacıyla ek su çeşmeleri ve ilk yardım ekiplerinin hazır bulundurulacağını aktardı.

Milano Pride yürüyüşünün başlangıcı da sıcağın en etkili olduğu saatlerden kaçınmak amacıyla Cumartesi günü saat 17.00'ye ertelendi.

Organizatörler, Frankfurt'ta Pazar günü düzenlenecek Ironman Avrupa Şampiyonası uzun mesafe triatlonunda bisiklet ve koşu parkurlarının sıcak hava nedeniyle kısaltıldığını duyurdu.

SICAKLIK REKORLARININ ARDINDA "OMEGA BLOKU" VAR

Almanya Kentler ve Belediyeler Birliği (DStGB) Genel Müdürü Andre Berghegger, halkı suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı.

Berghegger, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğu sürece gönüllü iş birliğine güvenmeliyiz; yerel yönetimler yasakları ancak bu yöntem işe yaramazsa getirmelidir" dedi.

En aşırı sıcaklıkların hafta sonunda etkisini kaybetmeye başlaması ve Pazar günü şiddetli fırtınaların görülmesi bekleniyor.

Avrupa genelinde tarihi ve kültürel alanlar kapatılmak zorunda kalırken, tarım sektörü zarar gördü ve bazı hastaneler yoğunlukla baş etmekte zorlandı.

Reuters İklim Monitörü verilerine göre, "Omega bloku" olarak bilinen bir hava olayının etkisiyle sıcaklıklar mevsim normallerinin 18 derece üzerine çıktı.

Bu meteorolojik oluşum, kenarlarında daha soğuk hava bulunurken, geniş bir sıcak hava kütlesini uzun süreler boyunca belirli bölgelerin üzerinde hapsediyor.

Gelişmeler doğrultusunda vantilatör talebi hızla artarken, Asyalı klima üreticileri Avrupa'daki satışlarında büyük bir patlama yaşandığını bildiriyor.

Kuzey Avrupa'daki konut stokunun büyük bölümü ise sıcağa dayanacak şekilde değil, içerideki ısıyı koruyacak şekilde inşa edilmiş durumda.