Avrupa'da salgının iki yeni merkez üssü: Can kaybı sayısı bir anda hızla artabilir

Avrupa'da virüsten en çok etkilenen İtalya ve İspanya'daki rakamlar umut vadetse de İngiltere ve Fransa'da ölümler giderek artıyor.



Son 10 günde hastanelerdeki can kayıplarının 439, 786, 938, 881, 980, 917, 737, 717, 778 ve 761 şeklinde gerçekleştiği İngiltere'de, ölü sayısının bir süre daha yüksek seyretmesi bekleniyor.



İlan edilen can kaybı sayısının 12 bin 868 ve vaka sayısının 98 bin 476 olduğu ülkede, ay sonuna kadar rakamlar sadece hastanelerdeki ölümlerin 20 bine ulaşabileceğini gösteriyor.

SAYILAR ÇOK DAHA FAZLA



Ev ve huzurevlerindeki ölümlerle bu sayının çok daha fazla olduğu değerlendiriliyor. Hükümet, bu yerlerdeki ölümleri hala günlük verilere eklemeyerek sayıları düşük göstermekle eleştiriliyor.

TEST SAYISI AZ



Ayrıca günlük test sayısının az olması nedeniyle gerçek vaka sayılarının da tespit edilenden çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.



"TEPE NOKTASINA ULAŞTIK AMA YENİDEN ARTABİLİR"



Hükümetin Sağlık Danışmanı Chris Whitty, salgında tepe noktasına ulaşmış olabileceklerini ancak gelecek günlerde ölü sayılarının yeniden yükselebileceğini söyleyerek temkinli bir tutum sergiliyor.



Hükümet yetkilileri, bu nedenle önlemlerin hafifletilmesi için daha erken olduğunu ve kısmi karantina uygulamasının 5 Mayıs'a kadar uzatılmasını düşünüyor.



"AVRUPA'DA EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE OLABİLİR"



Bu yaklaşım, esasen İngiltere'nin Avrupa'da virüsten en çok etkilenecek ülke olacağına yönelik değerlendirmelerden kaynaklanıyor.



Acil Durumlar Bilimsel Danışma Grubu üyesi Jeremy Farrar, 12 Nisan'da BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İtalya ve İspanya'yı can kaybı sayısında geçebileceğini söyledi.



"60 BİN ÖLÜM OLABİLİR"



ABD merkezli Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü de (IHME), ay başında yaptığı değerlendirmede İngiltere'de 60 binden fazla kişinin salgında ölebileceği tahmininde bulundu.



MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ



Bu endişe muhalefet tarafından da dile getirildi. Hükümeti geç önlem almakla suçlayan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, 15 Nisan'daki açıklamasında, "Avrupa'daki diğer tüm ülkelerden daha yüksek ölüm oranına sahip olacağımızdan endişe ediyorum ve bunun neden böyle olduğunu kesinlikle sorgulayacağız" dedi.



Diğer ülkelerde etkisinin kısmen azaltan salgının İngiltere'de bir süre daha devam edeceğinden korkulması, ülkenin virüsle mücadele stratejisinden ileri geliyor.



RAPORLAR KORKUTTU



İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 300 bini bulacağına dair raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım attı.



Okulların tatil edilmesi, bar ve restoran gibi yerlerin kapatılması ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi kararları diğer ülkelerden geç alan hükümet, ölümlere davetiye çıkarmakla eleştirildi.



SAĞLIK ÇALIŞANLARI KORUNAMIYOR



İspanya ve İtalya'da yaşananları görüp önlem almak yerine virüsün yayılmasına izin vermekle suçlanan hükümet, hem yeterli sayıda test yapmakta hem de sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman sağlamada başarısız oldu. Günlük test sayısının hala 15 bin civarında olduğu ülkede en az 31 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle ölmesi, bu başarısızlığın bir sonucu olarak gösteriliyor.



HUZUREVLERİNDE 4 BİN ÖLÜ



Sadece hastaneler değil, huzurevi ve bakımevi çalışanları ile sakinlerine yeterli test ve koruyucu ekipman sağlayamayan hükümet, buralardaki ölümlerin sorumlusu olmakla suçlanıyor.



Huzurevi sakinlerinin Covid-19 salgını karşısında ölüme terk edildiği ve bu yerlerde ölenlerin sayısının 4 bini bulduğu öne sürülüyor.Her ne kadar hükümet virüs görülen huzurevleri oranını yüzde 13,5 olarak açıklasa da ülkedeki en büyük huzurevi işletmelerinden Four Seasons yetkilileri, gerçek oranın yüzde 60-70 olduğunu söyledi. 21 bin 723 huzurevi veya bakımevi bulunan ülkede yüzde 70'lik oranın ciddi bir riske işaret ettiği değerlendirildi.



FRANSA CAN KAYBINDA 4'ÜNCÜ



Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunan Fransa'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye, vaka sayısı ise 147 bin 863'e ulaştı.



Fransa'da 30 Mart-6 Nisan tarihlerinde günlük ölüm artışı 418 ile 833 arasında gerçekleşti. 7 Nisan'da kayda geçen 1427 ölümle Fransa, Avrupa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaştı.



Bu sayı 8 Nisan'da 541'e gerilerken, 9-15 Nisan'da 24 saatte kayda geçen ölü sayısı 424 ile 562 arasında seyretti. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise son bir haftadır düşüşe geçti. Ülkede dün itibarıyla 6 bin 457 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana hastanede bulunanların sayısında da dün ilk kez düşüş yaşandı. Ülkede hastalığı şimdiye kadar 31 bin kişi atlattı.



EVDE ÖLENLER DAHİL EDİLMİYOR



Başlangıçta yaşlı bakımevlerinde Covid-19'dan ölenlerin sayısının kayda geçmediği Fransa'da, bu rakam ilk kez 2 Nisan'da açıklandı. Yaşlı bakımevlerinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı dün itibarıyla 6 bin 524'e ulaştı. Ülkedeki bakımevlerinin yaklaşık yüzde 60'ında virüs tespit edilmesine karşın buralarda yeterli tıbbı ekipman, maske ve ilaç bulunmuyor.



"BİR ANDA HIZLI ARTIŞ BEKLENİYOR"



Dolayısıyla, yaş ortalamasının 85 olduğu bakımevlerindeki ölümlerin gelecek günlerde daha da artması bekleniyor. Fransa, evlerinde Covid-19'dan ölenlerin sayısını da ülkedeki toplam rakamlara dahil etmiyor.



Gelecek günlerde açıklanması beklenin bu sayıyla toplam can kaybının bir anda hızla artacağı tahmin ediliyor. Avrupa'da Covid-19 kaynaklı ilk vaka ve can kaybının görüldüğü Fransa'da, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, 14 Nisan'da salgın eğrisinde zirveye gelindiğini belirtmişti.



MACRON'DAN DAYANIN AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise pazartesi günü salgını yeneceklerini ancak "birkaç ay daha virüsle yaşanması gerektiğini" söyledi. Macron'un bu açıklaması, ülkede salgının birkaç ay daha etkisini hissettireceğini ortaya koydu.



Ülkede serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılması 11 Mayıs'a kadar uzatılırken, bu tarihten itibaren okullar kademeli olarak açılacak. Üniversiteler ise yaza kadar kapalı tutulacak.Ülkede, temmuz ortasına kadar planlanan büyük etkinlikler ise iptal edildi.



