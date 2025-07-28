Avrupa'da şaşırtan anket: Demokrasiye inanç azalıyor, çoğunluk "güçlü lider" diyor

Avrupa’da yapılan yeni bir araştırma, halkın demokrasiye olan inancında ciddi bir erozyon yaşandığını ortaya koydu. Avrupa Hareketi isimli kuruluşun gerçekleştirdiği çalışmaya göre, ankete katılanların yalnızca yüzde 36’sı demokrasiye tutarlı bir şekilde destek veriyor. Bu oran, "oy hakkı ve denetim mekanizmalarının önemini anlayan kişiler" olarak tanımlandı.

"TUTARSIZ DEMOKRATLAR"

Geriye kalan yüzde 64’lük kesim ise "tutarsız demokrat" olarak nitelendiriliyor. Bu grup, demokrasiye zaman zaman mesafeli yaklaşırken, güçlü bir liderin yönetimi tercih ettiklerini ifade ediyor. Bu oran, önceki yıllara kıyasla artış gösteriyor.



Araştırma, yedi büyük Avrupa Birliği (AB) ülkesinde 3 bin 500'den fazla kişiyle yapıldı. Demokrasiye en fazla bağlılık, yüzde 52'yle İsveç’te görülürken, Fransa ve Romanya’da bu oran yüzde 30’a, İspanya’da ise yüzde 25’e kadar düşüyor.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞ HİSSEDİYORLAR"

Avrupa Hareketi Genel Sekreteri Petros Fassoulas, sonuçların endişe verici olduğunu belirterek, “Bu veriler, vatandaşların demokrasiye karşı olduğu anlamına gelmiyor ama hayal kırıklığına uğramış, etkisizleştirilmiş ve umutsuz hissediyorlar. Bu duygular, otoriterliğin zeminini hazırlar” dedi.

SAĞ PARTİLERE DESTEK ARTIYOR

Araştırma, aynı zamanda Avrupa genelinde aşırı sağ ve popülist partilere olan desteğin arttığını, bunun da geçen yılki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde net şekilde görüldüğünü ortaya koydu.



Bununla birlikte, çalışmada Avrupa iş birliğine yönelik destek hala güçlü. Katılımcıların önemli bir kısmı Ukrayna’ya yardım, dezenformasyonla mücadele ve savunma alanında ortaklıkları destekliyor. Hatta her iki kişiden biri, Rusya gibi tehditlere karşılık verebilmek için AB ordusunun kurulması fikrine sıcak bakıyor.



Fassoulas bu durumu, “Veriler gösteriyor ki Brüksel, Paris ve Berlin’deki siyasi elitler, düşündüklerinden çok daha fazla insanın AB ordusu istediğinin farkına varmalı” sözleriyle değerlendirdi.