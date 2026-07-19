Avrupa'da sıcak kabusu. Nükleer reaktörler bile durdu

Haziran ayı sonunda etkili olan rekor hava sıcakları sırasında 10 binden fazla ek ölümün kaydedildiği Avrupa yeni bir sıcak dalgasının etkisine girdi.

Yüksek sıcaklıklar orman yangınlarını da tetikliyor. İspanya'da yılın en büyük orman yangınında 12 bin hektarlık alan kül oldu. Yunanistan'ın Yanya ili yakınlarındaki Koniça Gorgopotamu bölgesi ile İtalya'nın Sicilya Adası'nda farklı noktalarda çıkan orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Fransa 'nın 37 vilayetinde de yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Devlete ait enerji şirketi EDF’den yapılan açıklamaya göre, halihazırda ısınan nehirlere nükleer santrallerden çıkan aşırı ısıtılmış suların bırakılmasına kısıtlama getiren çevresel önlemler kapsamında nehir kenarındaki 3 reaktörde faaliyetler askıya alındı. 8 reaktör de düşük güç moduna alındı.

Durdurulan nükleer reaktörler arasında Garonne Nehri kenarındaki Golfech 2'nci Ünitesi, Rhone Nehri kenarındaki Bugey 3'üncü Ünitesi ve Meuse Nehri kenarındaki Cooz 2'nci Ünitesi yer aldı. Toplam 57 nükleer reaktörün bulunduğu Fransa'da elektrik üretiminin yüzde 70’i bu reaktörlerden sağlanıyor.