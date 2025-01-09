Avrupa’da sigara yasağı yayılıyor: Belçika'da kamusal alan kararı

Belçika'nın Fleurus kentinde kamusal alanlarda sigara yasağı



Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde yer alan Fleurus kentinde, "gençlerin sağlığını korumak" amacıyla belirli kamusal alanlarda tütün ürünlerinin kullanımı yasaklandı.



Belçika'da Fransızca yayın yapan RTL medya kuruluşunun haberine göre, "gençleri sigaraya maruz kalmaktan korumak" amacıyla Fleurus kentindeki parklar, oyun alanları ile okullar, kreşler ve huzurevlerinin etrafında sigara ve elektronik sigara kullanımına yasak getirildi.



Yeni karara göre okullar, kreşler ve huzurevlerinin giriş ve çıkışlarının 10 metre çevresinde sigara ve elektronik sigara içilemeyecek.



Öte yandan, yasağın delinmesine karşı herhangi bir yaptırım açıklanmadı.

MİLANO'DA DA YASAKLANMIŞTI

İtalya'nın Milano kentinde de, 1 Ocak 2025 itibarıyla açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayan uygulama yürürlüğe girdi. Yasağa uymayanlara 40 ila 240 euro arasında para cezası uygulanacağı açıklandı.