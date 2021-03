Avrupa’da Şubat ayı sıcaklık rekorları kırıldı

Avrupa’da Şubat ayının başında soğuk hava dalgasının etkisiyle dondurucu soğuklar ve ağır kar yağışları yaşandı.



Daha sonra Fas ve Cezayir’den esen sıcak rüzgarlarla birleşen geniş yüksek basınç alanı sebebiyle ılıman bir hava oluştu ve Şubat ayının son günlerinde sıcaklık rekorları kırıldı.



Guardian’ın haberine göre, ilk yarısı soğuk geçen Şubat ayının ikinci yarısından itibaren artan sıcaklıklar birçok şehirde Şubat ayı sıcaklık rekorları kırıldı.



İSVEÇ VE POLONYA’DA REKOR SICAKLIKLAR GÖRÜLDÜ



Soğuk iklimiyle bilinen İsveç’in Kalmar şehrinde 25 Şubat’ta sıcaklık 16,8 C derece kaydedilirken, aynı gün güney Polonya’da sıcaklık 22,1 C derece ölçüldü ve Şubat ayı sıcaklık rekorları kırıldı.



Büyük sıcaklık farkları da kaydedilen Şubat ayında 14 Şubat’ta -23,8 C derece sıcaklık kaydedilen Almanya’nın Göttingen şehrinde ise bir hafta sonra 18,1 C derece sıcaklık ölçülerek sıcaklık farkı rekoru kırıldı.



TÜRKİYE’DE DE SICAK GEÇTİ



Türkiye’de de yağışlı geçen ocak ayının ardından Şubat ayı, kurak ve ılık başlamış, yurt genelindeki sıcaklıklar ortalamanın 7-8 C derece üzerinde seyretmişti. Daha sonra Şubat ayının ortalarında sıcaklıklar 8 ila 15 derece azalmıştı.



İstanbul’da özellikle Şubat ayının ilk 12 gününde sıcaklıklar çift haneli rakamlarda seyretmiş, 13-21 Şubat arasında sıcaklıklar tek haneli rakamlara inmişti.