Avrupa’da tarım isyanı: 5 ülke Ukrayna anlaşmasına karşı çıktı

Romanya, Polonya, Macaristan, Slovakya ve Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) tarım piyasalarının istikrarsızlaşabileceği endişesiyle AB ile Ukrayna arasında önerilen revize ticaret anlaşmasına karşı çıktı.

European Pravda'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre konu, dün AB tarım bakanlarının bir araya geldiği toplantıda gündeme geldi.

Yeni ticaret düzenlemesi, Ukrayna ile haziran ayı başında sona eren vizesiz ticaret rejiminin yerini alacak ve 2016 yılında kurulan Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Bölgesi'ne (DCFTA) dayanacak.



Revize edilen anlaşma, savaşın başlangıcından bu yana Ukraynalı ihracatçılara AB pazarlarına tercihli erişim sağlayan Otonom Ticaret Tedbirlerinin (ATM) süresinin dolmasının ardından geldi.

AB PAZARINA AKIN ETMESİNDEN ENDİŞELİLER

AB Tarım Komiseri Christophe Hansen, bir grup üye ülkenin talebi üzerine Brüksel'deki toplantıda revize edilmiş ticaret anlaşmasının görüşüldüğünü doğruladı. Hansen, “Ukrayna ile güncellenen anlaşma konusunda açık bir tartışma yaptık. Anlaşmayla ilgili gerçekleri sundum ve bunun çiftçilerimizin yararına olduğunun altını çizdim" dedi.

Hansen ayrıca 2016 anlaşmasının gözden geçirilmesinin 2021'de yapılması gerektiğini ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ertelendiğini kaydetti.

Komisyonun Kiev ile müzakereleri 30 Haziran'da tamamlamasına rağmen, ilgili beş ülke önerilen değişikliklerde değişiklik yapılması için baskı yapmaya devam ediyor. Başlıca kaygıları, yerli üreticilere zarar verebileceğinden korktukları daha ucuz Ukrayna tarım ürünlerinin AB pazarına akın etmesi.