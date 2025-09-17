Avrupa'da "terör şebekesi" alarmı: Litvanya'dan Rusya bağlantısı iddiası

Başsavcılığa göre, 1973 doğumlu Litvanyalı A.Š. adlı bir kişi 19 Temmuz 2024’te Vilnius’tan DHL ve DPD kargo şirketleri aracılığıyla dört paket gönderdi.

Masaj yastıkları ve kozmetik tüplerin içine gizlenmiş, termit adlı yüksek yanıcılığa sahip maddeyle hazırlanmış el yapımı bombalar içeren paketlerin biri 20 Temmuz’da Almanya’daki Leipzig Havalimanı’nda, biri 21 Temmuz’da Polonya’da seyir halindeki bir DPD kamyonunda, biri 22 Temmuz’da İngiltere’nin Birmingham kentindeki DHL deposunda patladı.

Savcılığa göre dördüncü paket, teknik bir arıza nedeniyle infilak etmedi.

Cihazların büyük yangınlara yol açabilecek şekilde tasarlandığı belirtilan soruşturma, Eurojust koordinasyonunda Litvanya, Polonya, Almanya, İngiltere, Hollanda, Baltık ülkeleri, ABD ve Kanada’dan güvenlik kurumlarıyla yürütülüyor.

"RUS ASKERİ İSTİHBARATIYLA BAĞLANTILI"

Yetkililer ayrıca, saldırı planlarının Rus askeri istihbaratıyla bağlantılı Rus vatandaşlarınca organize edildiğini ve bazı şüphelilerin 2024’te Vilnius’taki bir IKEA mağazasına yönelik başarısız kundaklama girişimiyle ilişkili olduğunu iddia etti.



Şimdiye kadar Rusya, Litvanya, Letonya, Estonya ve Ukrayna vatandaşı 15 kişi suçlandı. İddialara göre, Telegram üzerinden kripto para karşılığında işe alınan bu kişiler, gizliliği korumak için hücre tipi yapılanmada tutulmuş.



Litvanya, Polonya, Letonya ve Estonya’da yapılan aramalarda ayrıca konserve kutularına gizlenmiş patlayıcılar ve fünye bulundu. Ele geçirilen miktarın, 6 kilo TNT’ye eşdeğer olduğu ve muhtemelen ek saldırılarda kullanılmak üzere hazırlandığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.