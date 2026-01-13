Avrupa'da uçuşlara kar ve buz engeli, Budapeşte, Viyana ve Bratislava'ya uçuşlar aksıyor
13.01.2026 15:04
Reuters
Kar yağışı ve buzlanma Avrupa başkentlerinde uçuşlara engel oluyor. Budapeşte Havaalanı'na uçuşlar geçici süre durdurulurken Viyana ve Bratislava'da aksamalar var.
Soğuk hava dalgası Orta Avrupa'yı esir alırken havayollarına sekte vuruyor. Budapeşte Havaalanı uçuşları gizli buzlanma ve aşırı buzlanmayı gerekçe göstererek bir süreliğine askıya aldı.
Gün içinde Viyana, Prag ve Bratislava'daki havaalanları da geçici süre kar ve buzlanma nedeniyle uçuşlarını askıya almıştı. Ancak öğleden sonra faaliyetlerine devam ettiklerini açıklayan havaalanları tam kapasite çalışamıyor ve bu da uçuşlarda aksaklıklara ve gecikmelere neden oluyor.
Geçtiğimiz Pazartesi günü de benzer koşullardan dolayı Frankfurt Havaalanı uçuşlarını askıya almış 100'e yakın uçuş iptal edilmişti.
Budapeşte Havaalanı'nın ne zaman tekrardan faaliyete geçeceği ise henüz bilinmiyor.