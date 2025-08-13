Avrupa'da yangınlar: Ölü sayısı yükseldi, alarm durumu uzatıldı

Avrupa ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Portekiz'de hükümet, 3 Ağustos'ta ilan ettiği ve 7 Ağustos'ta sona erdirmeyi planladığı alarm durumunu, devam eden yangınlardan dolayı ilk olarak 13 Ağustos'a, bugün de 15 Ağustos'a kadar devam ettirme kararı aldı.

Ülkede mevcut durumda "endişe verici boyutta" olduğu resmi makamlarca açıklanan dört noktada (Vila Real, Trancoso, Covilha ve Tabuaço) büyük orman yangınları devam ediyor.

Son 2 günde sivil ve itfaiye görevlisi 37 kişinin yaralandığı yangın söndürme çalışmalarına 1700'den fazla itfaiyeci katılıyor.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Öte yandan, İspanya'nın kuzeyinden güneyine birçok noktada devam eden orman yangınlarında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Madrid'in Tres Cantos ilçesinde vücudunun yüzde 98'i yanan 50 yaşındaki bir erkeğin hastanede hayatını kaybetmesinin ardından, Leon kentindeki yangın söndürme çalışmalarına yardım eden bir gönüllünün öldüğü açıklandı.

Galiçya'nın Ourense kenti yakınlarında 4, Leon ve Zamora'da ise 12 olmak üzere toplam 16 sivil ve itfaiye mensubunun da yaralandığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.