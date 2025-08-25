Avrupa'da yataklı gece otobüsü: Uyuyarak seyahat dönemi başlıyor

Avrupa şehirleri arasında konforlu gece yolculuğu dönemi başlıyor.

The Independent'ın haberine göre, İsviçre merkezli otobüs şirketi Twiliner, Kasım 2025’te yeni seferlerine başlayarak “uzun mesafe yolculukta konfor açığını kapatma” sözü veriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM HEDEFİ

Twiliner, kısa mesafeli uçuşlara çevreci bir alternatif olarak otobüs yolculuğunu öne çıkarıyor. Şirket, atık yağlar ve bitkisel yağlardan elde edilen yenilenebilir HVO dizel yakıtını kullanıyor.

Twiliner, yolculukların tren yolculuğu kadar sürdürülebilir olduğunu vurguluyor.

AVRUPA'DA İLK OLACAK

Otobüslerde sadece 21 koltuk bulunuyor ve bu koltuklar Avrupa’da bir ilk olarak tamamen yatağa dönüşebiliyor. Yolculara yastık ve battaniye de sunulacak. Alt katta ise banyo, atıştırmalık barı ve hafif ikramlar yer alıyor.

Her koltukta priz, masa, okuma lambası ve ücretsiz Wi-Fi bulunuyor. Küçük eşyalar için yan depolama alanı da mevcut. Yolcular 23 kiloya kadar bir büyük bavul ve 5 kiloluk el bagajı taşıyabiliyor. Bisiklet, kayak ve sörf tahtası gibi eşyalar ise önceden rezervasyonla alınabiliyor.

ÇOCUKLARA SINIRLAMA

Şirket, hizmetin küçük çocuklu aileler için uygun olmadığını belirtiyor. Beş yaş altındaki çocuklar yolculuğa kabul edilmeyecek.