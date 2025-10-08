Avrupa'da yeni dönem: Almanya’dan drone'lar için “vur” emri

Almanya, son dönemde Avrupa genelinde havaalanlarını felce uğratan ve bazı liderlerin Rusya’nın yürüttüğü “hibrit savaşın” bir parçası olarak gördüğü drone tehditlerine karşı yeni bir adım attı.

Kabinede onaylanan ve parlamentodan geçmesi beklenen yasa, polis güçlerine ülke hava sahasını ihlal eden drone'ları düşürme yetkisi veriyor.

Bu kapsamda “acil tehdit” ya da “ciddi zarar” durumlarında drone'ların vurulmasına izin çıkacak.

Yeni yasa, lazerlerle vurma ya da sinyal karıştırarak kontrol bağlantılarını kesme gibi diğer etkisiz hale getirme yöntemlerini de kapsıyor.

"POLİSİN YETKİLERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, X platformundaki paylaşımında, “Drone olayları güvenliğimizi tehdit ediyor. Buna izin vermeyeceğiz. Polisin yetkilerini güçlendiriyoruz, dronlar artık daha hızlı tespit edilip etkisiz hale getirilebilecek” paylaşımında bulundu.

Geçtiğimiz hafta Almanya’nın ikinci büyük havaalanı olan Münih’te, izinsiz drone'lar yüzünden onlarca uçuş iptal edilirken 10 binden fazla yolcu mahsur kalmıştı.

AVRUPA ÇAPINDA ARTAN ENDİŞE

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz ay “Avrupa’nın doğu sınırını koruyacak bir drone duvarı” kurulması çağrısında bulunmuştu.

Bu sistem, sensörler ve savunma ekipmanlarıyla izinsiz insansız hava araçlarını tespit edip etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak bazı uzmanlara göre son olaylarda görülen drone'ların bir kısmı Avrupa Birliği içinden de fırlatılmış olabilir.

ALMANYA DA DİĞER ÜLKELERİN YOLUNDA

Yeni düzenlemeyle Almanya da İngiltere, Fransa, Litvanya ve Romanya gibi ülkelerin ardından polise hava sahası ihlali yapan drone'ları düşürme yetkisi veren ülkeler arasına katılıyor.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Polis bünyesinde özel bir “karşı-drone birimi” kurulacağını açıkladı.

Dobrindt, “Ağaç hizasında uçan dronlarla polis ilgilenecek; daha güçlü olanlarla ise ordu mücadele edecek" dedi.

YENİ TEKNOLOJİLER, YENİ RİSKLER

Geçen ay Hamburg’da yapılan askeri tatbikatta, büyük bir drone'un ağ fırlatarak daha küçük bir drone'u havada yakalayıp yere düşürdüğü, ardından robot köpeğin olası patlayıcıları kontrol ettiği gösterildi.



Yetkililer, drone'ların vurulmasının yoğun yerleşim alanlarında tehlike yaratabileceği, ayrıca havaalanlarının çoğunda anlık drone tespiti yapacak sistemlerin bulunmadığı uyarısında bulunuyor.



