Avrupa'da ırkçı polis şiddeti yükselişte

AVUSTURYA IRKÇILIKTA ZİRVENİN SAHİBİ OLDU



FRA ayrıca Afrika kökenlilerin polis tarafından durdurulması konusunda ise, “Avusturya'daki Afrika kökenli katılımcılar, en yüksek durdurma oranlarına sahiptir (5 yılda - yüzde 40; 12 ayda – yüzde 21). Almanya ikinci en yüksek 5 yıllık orana (yüzde 33) ve İrlanda ikinci en yüksek 12 aylık orana (yüzde 15) sahiptir” açıklamasını yaptı.



Buna göre Avusturya polisi, Afrika kökenli kişileri daha fazla durduruyor ve Almanya bu oranda ikinci sırada yer alıyor.

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