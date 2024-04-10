Avrupa'da ırkçı polis şiddeti yükselişte

Avrupa Birliği’nin Viyana merkezli Temel Haklar Ajansı (FRA), polis ırkçılığına dair 116 sayfalık ilk raporunu bugün yayımladı.
Raporu yayımladıktan sonra yetkililer, “Irkçı yorumlar, daha sık durdurmalar ve hatta şiddet - Avrupa'da farklı etnik kökenlerden gelen insanlar, polisliği bu şekilde deneyimliyor. Ancak AB Temel Haklar Ajansı'nın (FRA) polislikte ırkçılıkla ilgili AB çapındaki ilk raporuna göre ulusal verilerin eksikliği, sorunun büyüklüğünü tam olarak değerlendirmeyi ve etkili müdahaleler tasarlamayı zorlaştırıyor” açıklamasında bulundu.
"VERİLERİ SİSTEMATİK OLARAK TOPLAYIN"
FRA, AB ülkelerini polisin görevini kötüye kullanmasına ilişkin "verileri sistematik olarak toplamaya" çağırdı.
Polis ırkçılığına dair raporların son derece az olmasının "ırkçı polisliğin var olmadığı" anlamına gelmediğine dikkat çeken FRA, anket ve medya haberlerinden bu verilerin elde edilebileceğine dikkat çekti.
AVUSTURYA IRKÇILIKTA ZİRVENİN SAHİBİ OLDU
FRA ayrıca Afrika kökenlilerin polis tarafından durdurulması konusunda ise, “Avusturya'daki Afrika kökenli katılımcılar, en yüksek durdurma oranlarına sahiptir (5 yılda - yüzde 40; 12 ayda – yüzde 21). Almanya ikinci en yüksek 5 yıllık orana (yüzde 33) ve İrlanda ikinci en yüksek 12 aylık orana (yüzde 15) sahiptir” açıklamasını yaptı.
Buna göre Avusturya polisi, Afrika kökenli kişileri daha fazla durduruyor ve Almanya bu oranda ikinci sırada yer alıyor.
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