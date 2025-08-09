Avrupa'daki en ihtişamlı camide yangın

İspanya'nın simgesel yapılarından Endülüs İslam döneminden kalma Kurtuba Camii-Katedrali'nde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, yerel saatle 21.15'te (22.15 TSİ) şapellerden birinde başladı ve çatıya sıçradı. Olay yerine hızla üç itfaiye ekibi sevk edildi ve binanın kendini koruma planı uygulandı.

İtfaiyeciler, Endülüs'ün önemli turistik cazibe merkezi ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan yapıdaki yangına süratle müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı. Alevler ve duman sütunları, sıcaklığın bugün 39 dereceye yükseldiği şehrin farklı bölgelerinden de görüldü.

Dünya İslam sanatının mücevherlerinden biri olan ve Dünya Mirası Alanı olarak kabul edilen yapıdaki hasarı değerlendirmek için incelemelerin bitmesi bekleniyor.

Camiden katedrale çevrilen Avrupa'nın en ihtişamlı yapısındaki yangının çıktığı şapelin, tarihi binanın bakımı için kullanılan makinelerin deposu olduğu öğrenildi. Belediye yetkilileri, bir süpürme makinesinin kısa devre nedeniyle alev aldığını belirtti. İspanya devlet televizyonu teleRTVE'nin haberinde de, yangının elektrikteki kısa devreden çıktığının tahmin edildiği kaydedildi.

1236'DA KATEDRALE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Endülüs dini mimarisinin en tanınmış ve en büyük binası olan Kurtuba Ulu Camisi'nin yapımına 786'da Birinci Abdurrahman zamanında başlanmıştı.

Zaman içerisinde çeşitli ekler ve değişikliklerle büyütülen ve içerisinde 100'den fazla mermer sütun bulunan cami, kentin 1236 yılında Kastilya Krallığı'nın eline geçmesinin ardından katedrale dönüştürülmüştü.



Zaman içinde tahrip edilen ve içine kilise inşa edilen yapının minaresinin büyük bölümü yıkılarak kilisenin çan kulesi yapılmıştı.



UNESCO tarafından 1984 yılında Dünya Kültür Mirası listesine giren ve Kurtuba Camii-Katedrali olarak adlandırılan bu önemli eser, bir yandan anıt statüsüyle turistik alan olarak kullanılıyor.