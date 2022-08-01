Avrupa’daki rekor sıcaklar Alpler’deki buzulları eritti

Avrupa kıtasında son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar Alp buzullarını derinden etkiledi.

Reuters tarafından paylaşılan verilerde, Avrupa'da son haftalarda aşırı sıcaklıklar, 60 yıl önce ölçülmeye başladığı günden bu yana Alp buzullarındaki kar örtüsünün eşi görülmemiş bir oranda daha hızlı ve daha erken erimesine yol açtığı belirtildi.

Elde edilen bulgularda, dünyanın diğer birçok yerinde olduğu gibi, buzulların boyutlarının normal seviyesinden daha küçük ve ince hale geldiği ve her geçen gün daha da savunmasız olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz kış aylarında normal seviyesinin çok altında kar yağışı aldığı belirtilen Alpler’in Haziran ve Temmuz aylarında iki erken sıcak hava dalgası gördüğü vurgulanırken, Avrupa’daki dağların zirvelerindeki kar seviyelerinin azaldığının altı çizildi.

Buzulbilimci Sylvain Cutterand, “Buz daha hızlı erimeye devam eder ve incelirse, buzullarda kırılmalar yaşanabilir” dedi.

Reuters verilerinde, dağların zirvelerindeki permafrost adı verilen donmuş toprak seviyelerinin her geçen gün yok olduğu kaydedildi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan jeomorfolog ve buzulbilimci Sylvain Cutterand, “Buz daha hızlı erimeye devam eder ve incelirse, buzullarda kırılmalar yaşanabilir” dedi.



Geçtiğimiz günlerde İtalya ve İsviçre arasındaki sınırdaki buzullarda erime gerçekleşmiş, sınır yerinden oynamıştı.



Avusturya Bilimler Akademisi'nden buzulbilimci Andrea Fischer, Avusturya'da "buzullar artık zirvelere kadar çıplak" dedi.



İtalyan Buzulbilim Komitesi başkan yardımcısı Marco Giardino ise, "Yaz sonunda İtalyan Alpleri'ndeki büyük buzul örtüsü kayıplarının sonucunu kolayca hayal edebiliyoruz" dedi.