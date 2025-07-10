Avrupa’daki “sessiz katil” 10 günde bin 500 can aldı

Aralarında Türkiye ve komşu Yunanistan’ın da olduğu ülkelerde aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken, yapılan bir araştırma, fosil yakıtların kullanılmasının Avrupa’daki son sıcak hava dalgası sırasında bin 500 ölüme yol açtığını ortaya koydu.



İngiltere’nin başkenti Londra’daki Imperial College’da iklim bilimci olan araştırmanın yazarlarından Friederike Otto, bu bin 500 can kaybının “sadece iklim krizi sebebiyle yaşandığını, bu insanların son 100 yıl içinde petrol, kömür ya da gaz yakılmamış olsaydı ölmeyeceklerini” söyledi.



“İNSANLAR GERÇEK BİLANÇOYU ANLAMIYOR”



Otto’nun çalıştığı üniversite ile birlikte Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan bilim insanları, hakemli yöntemleri kullanarak son bir hafta içinde 12 kentte yaklaşık 2 bin 300 kişinin olasılıkla sıcak havalarla bağlantılı olarak öldüğünü, bu kişilerin yaklaşık üçte ikisinin ise mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yüzünden hayatını kaybettiğini ortaya koydu.



Araştırmanın yazarlarından biyoloji-istatistik bilimci Gary Konstantinoudis de konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Sıcak hava dalgaları, sessiz katillerdir. Sağlık üzerindeki etkilerini ölçmek ise çok zordur” diye konuştu.



İnsanların sıcak hava dalgalarının gerçek bilançosunu anlamadığını anlatan bilim insanı, bunun sebebinin doktorların, hastanelerin ve hükümetlerin sıcak havayı “altta yatan ölüm sebebi” olarak rapor etmemesi olduğunu vurguladı.



Araştırmaya göre, iklim krizi ile ilişkilendirilen bin 500 ölümden bin 100’ü aşkını 75 yaş ve üzerindeki kişiler arasında yaşanmıştı.



ARAŞTIRMADA HANGİ ÜLKELER VAR?



Araştırmacılar, çalışmaları için 23 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında şu ülke ve kentleri mercek altına aldı: Londra (İngiltere); Paris (Fransa); Frankfurt (Almanya); Budapeşte (Macaristan); Zagreb (Hırvatistan); Atina (Yunanistan); Barselona, Madrid (İspanya); Lizbon (Portekiz); Roma, Milano, Sassari (İtalya).



Bilim insanları, Lizbon’un haricinde diğer tüm kentlerde sera gazlarından kaynaklanan ekstra sıcaklığın hava sıcaklığını 2 ile 4 derece artırdığını ortaya koydu. İngiltere’nin başkenti Londra’da da bu artış yaklaşık 4 dereceydi.



Bin 500 sayısının yaklaşık bin 250 ile bin 700 arasında değişen genel iklim kaynaklı ölüm tahminlerinin ortalamasını oluşturduğu belirtildi. Çarşamba günü açıklanan araştırmanın henüz hakem heyeti değerlendirmesinden geçmediği, iklim krizi konusunda çalışma yapan uluslararası bilim insanları ekibinin çalışmalarının bir uzantısı olduğu ifade edildi.

