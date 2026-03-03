Avrupa'daki varlıklarının peşine düştü. Rusya'dan Avrupa'ya karşı yeni hamle

Rusya Merkez Bankası Avrupa Birliği üyelerince oy birliğiyle değil de oy çokluğu ile kabul edilen Rusya'nın Avrupa'da bulunan mal varlıklarını dondurma kararına karşı çıktı.

Rusya Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada AB kararının, birliğin üyeleri tarafından oy birliğiyle değil, çoğunluk oyuyla kabul edildiği ve bu durumun da usul ihlali anlamına geldiği belirtildi.

AB Konseyi, 12 Aralık 2025’te aldığı kararla Rus varlıklarının süresiz dondurulmasını onaylamıştı.

Banka, Belçika merkezli Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 235 milyar dolar) tazminat talep ediyor.