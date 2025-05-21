Avrupa'dan 150 milyar euroluk silah kararı

Rusya'nın askeri tehdidine karşı ABD'nin Avrupa'ya gelecekte yeterli güvenlik desteği sağlamayabileceği konusunda endişenin artmasıyla, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Mart ayında bu fonun kurulmasını teklif etmişti.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından sıranın kendisinde olacağından endişelenen AB ülkeleri savunma harcamalarını son üç yılda %30'dan fazla artırdı fakat AB liderleri bunun yeterli olmadığını belirtiyorlar.



Bugün AB elçilerinin anlaşmaya varmasının ardından bakanların fona dair nihai onayı 27 Mayıs'ta vermeleri bekleniyor.

