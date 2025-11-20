Avrupa’dan ABD’nin 'toprak karşılığı barış' planına ret

Avrupa ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin hazırladığı ve Ukrayna'nın topraklarından vazgeçmesini öngören yeni barış planına karşı çıktı.

Konuya aşina kaynakların Reuters ve AFP’ye aktardığı bilgilere göre Washington yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, savaşın sona ermesi için ABD tarafından hazırlanan çerçeve anlaşmayı kabul etmesi gerektiği mesajını verdi.

Söz konusu plan, Kiev’in Rusya’ya toprak bırakmasını ve Ukrayna ordusunun kapasitesinin kısmen sınırlandırılmasını içeriyor.

Ukrayna’nın Avrupalı müttefikleri, bu şartları "teslimiyetle eşdeğer" görerek plana itiraz etti.

WASHINGTON İLE MOSKOVA ARASINDA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Axios haber sitesinin Amerikalı ve Rus yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, Rusya ile istişare halinde 28 maddelik bir taslak üzerinde çalışıyor.

Belgenin dört ana kategoride -Ukrayna’da barışın sağlanması, güvenlik garantileri, Avrupa’da güvenlik mimarisi ve ABD’nin Rusya ve Ukrayna ile gelecekteki ilişkileri- toplandığı belirtiliyor.

Süreci Amerikan tarafında Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya tarafında ise Devlet Başkanı’nın Uluslararası Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev yönetiyor.

Axios’a konuşan Dmitriyev, barış planı üzerindeki çalışmaları doğrulayarak girişimin başarı şansını yüksek gördüklerini ifade etti ve "Rusya’nın tutumunun gerçekten dikkate alındığını hissediyoruz" diye konuştu.

Planın içeriğine vakıf bir kaynak, taslağın Kiev’in Moskova’ya toprak terk etmesini ve ordusunu yarıdan fazla küçültmesini öngördüğünü belirtti.

Üst düzey bir AB yetkilisi ise bu girişimin, ABD’nin Rus petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımların ardından "Rusya’nın dikkati dağıtmak amacıyla ortaya attığı bir anlatı" olduğunu savundu.

AVRUPA BAŞKENTLERİNDEN "TESLİMİYET" UYARISI

Brüksel’de toplanan Avrupa Birliği dışişleri bakanları, henüz tam olarak kamuoyuna açıklanmayan ABD planı hakkında temkinli ancak kararlı açıklamalarda bulundu.

Avrupalı diplomatlar, Kiev’den cezalandırıcı tavizler talep edilmesine karşı duracaklarını ve herhangi bir anlaşmanın Ukrayna’nın kendini savunma kabiliyetini elinden almaması gerektiğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ukraynalıların herkesin egemenliğine saygı duyan adil ve kalıcı bir barış istediğini belirterek, "Barış, teslimiyet olamaz" dedi.

Barrot, müzakerelerin temas hattında sağlanacak bir ateşkesle başlaması gerektiğini ifade etti.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise kısıtlamaların mağdura değil saldırgana uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

Sikorski, "Umarım savunma kabiliyetine kısıtlama getirilen taraf kurban değil, saldırgan potansiyeli sınırlandırılması gereken taraf olur" değerlendirmesinde bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da herhangi bir planın işleyebilmesi için Ukraynalıların ve Avrupalıların sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kallas, "Bu savaşta bir saldırgan ve bir kurban olduğunu anlamalıyız. Rus tarafından herhangi bir taviz verildiğini duymadık. Eğer Rusya gerçekten barış isteseydi, koşulsuz bir ateşkesi çoktan kabul edebilirdi" ifadelerini kullandı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ise ABD'nin sürece dahil olmasının olumlu bir yan taşıdığını, Washington'ın Ukrayna dosyasını tamamen Avrupa'ya bırakmadığını belirtti.

ABD: ZORLU, ANCAK GEREKLİ TAVİZLER

Beyaz Saray, basına yansıyan teklifler hakkında resmi bir yorum yapmadı. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Washington’ın çatışmanın her iki tarafından gelen girdilere dayanarak savaşı sona erdirmek için fikirler geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Rubio, "Ukrayna’daki gibi karmaşık ve ölümcül bir savaşı sona erdirmek, ciddi ve gerçekçi fikirlerin kapsamlı bir şekilde ele alınmasını gerektirir. Kalıcı bir barışa ulaşmak, her iki tarafın da zorlu ancak gerekli tavizleri kabul etmesini zorunlu kılacaktır" dedi.

KİEV'DE KRİTİK ASKERİ ZİRVE

Diplomatik baskıların artarken, dün ABD Kara Kuvvetleri Müsteşarı Dan Driscoll ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Randy George liderliğindeki bir heyet Kiev’de temaslarda bulundu.

Heyet, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy ile görüştü ve Zelenskiy ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede Sırskiy, adil bir barışı sağlamanın en iyi yolunun Ukrayna hava sahasını korumak, Rusya’nın derinliklerine saldırı düzenleme kabiliyetini artırmak ve cephe hattını istikrara kavuşturmak olduğunu iletti.

Ukrayna, savaşın dördüncü kışına girerken sahada zorlu bir tabloyla karşı karşıya.

Rusya ordusu, doğudaki stratejik demiryolu merkezi Pokrovsk’u ele geçirmek üzere ilerleyişini sürdürüyor.

Moskova, Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte birini kontrol altında tutuyor ve Kiev daha fazla toprak vermedikçe, daimi tarafsızlığı kabul etmedikçe ve ordusunu küçültmedikçe savaşı bitirmeyeceğini belirtiyor.