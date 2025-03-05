Avrupa'dan ABD'ye çıkarma: Zelenski ile birlikte Beyaz Saray'a gidecekler

Fransız hükümeti sözcüsü Sophie Primas, kabine toplantısının ardından gazetecilere konuştu.

Sözcü, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalar hız kazanırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile birlikte Washington'a ortak bir ziyaret gerçekleştirmeyi düşündüğünü açıkladı.

Primas, “Başkan Macron'un Başkan Zelenski ve İngiliz mevkidaşıyla birlikte yeniden Washington'a gidebileceği düşünülüyor” dedi.