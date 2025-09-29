Avrupa'dan ABD'ye gelen uçağın iniş takımında ceset bulundu

ABD'nin North Carolina eyaletinde bulunan Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı çalışanları Avrupa'dan gelen American Airlines uçağına dün sabah bakım yaptıklarında şok edici bir manzara ile karşılaştı. Yetkililer, çalışanların bakım sırasında uçağın iniş takımında ceset bulduğunu belirtti.



Charlotte-Mecklenburg emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamada, hayatını kaybeden kişinin kimliği, ölüm nedeni ya da uçağın Avrupa'nın hangi kentinden geldiğine ilişkin bilgi vermedi. Yetkililer, kişinin kaçak yolcu olma ihtimali üzerinde durduklarını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Havalimanı yönetimi, olaydan "derin üzüntü" duyduğunu ve soruşturmaya destek vereceklerini duyururken, American Airlines da polisle iş birliği içinde olduklarını açıkladı.