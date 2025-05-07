Avrupa'dan İsrail'e dur ihtarı: Ablukayı derhal kaldırın!

Avrupa Birliği, İsrail'e Gazze üzerindeki ablukayı derhal kaldırarak insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına izin vermesi için acil çağrısını yineledi ve İsrail'in planladığı yeni "yardım ulaştırma" mekanizmasına karşı uyarıda bulundu.

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, Kriz Yönetiminden sorumlu Komisyon Üyesi Hadja Lahbib ve Akdeniz'den sorumlu Komisyon Üyesi Dubravka Suica tarafından yapılan ortak açıklamada “İşgalci güç olarak İsrail, uluslararası hukuk uyarınca insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür” denildi.

Açıklamada ayrıca ateşkes ve rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunulurken, İsrail tarafından 4 Mayıs'ta onaylanan yeni "yardım dağıtım sistemi"nden duyulan endişe dile getirildi.

Açıklamada, BM ve yardım grupları tarafından eleştirilen bu yeni sistemin, yardım dağıtımını insani olmayan aktörlere ve özel güvenlik şirketlerine devrederek insani ilkelerin altını oyduğu belirtildi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki insani durumun, görülmemiş seviyede hale geldiğini belirtti. Macron, insani yardım girişlerine izin verilmesi için çağrı yaptı.

MACRON: İNSANLAR HİÇBİR ZAMAN BÖYLE MAHRUM BIRAKILMADI

Almanya'nın yeni Şansölyesi Friedrich Merz ile Paris'te ortak bir basın toplantısı düzenleyen Macron, İsrail tarafından planlanan Gazze nüfusunun zorla yerinden edilmesini “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, “İnsanlar hiçbir zaman, hiçbir zaman bu kadar uzun süre tıbbi bakımdan mahrum bırakılmamış, yaralılar dışarı çıkarılamamış, gıda, ilaç ve sudan mahrum bırakılmamıştır” dedi.



Fransa lideri, İsrail'in hiçbir kurala uymadan hareket etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

MİÇOTAKİS'TEN YENİDEN İNŞA AÇIKLAMASI

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi ile yaptığı görüşmede, Atina'nın Gazze'nin yeniden inşası için Arap planına sıcak baktığını, Mısır'ın burada öncü bir rol oynadığını dile getirdi.

İsrail, pazartesi günü, Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletme planlarını duyurmuştu.

ALTI AVRUPA ÜLKESİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

İspanya, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç ve Slovenya da İsrail'in Gazze'deki işgalini genişletme planına tepki gösterdi.

Altı Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarının imzasının bulunduğu ortak açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletme ve Gazze Şeridi'nde uzun süreli bir İsrail varlığı kurma planının açıklanmasından duyduğumuz derin endişeyi dile getiriyoruz. Bu, bir başka çizgiyi daha aşacak, yeni ve tehlikeli bir tırmanışa işaret edecek ve iki devletli çözüme dair umutları tehlikeye atacaktır" denildi.



Gazze'de yeni ve daha fazla askeri tırmanışların Filistinli sivil halk için zaten felaket olan durumu daha da kötüleştireceği ve esirlerin hayatlarını tehlikeye atacağı vurgulanan açıklamada, "Gazze'de demografik veya topraksal her türlü değişikliği, nüfusun kalıcı olarak yerlerinden edilmesini zorlayacak veya bunu kolaylaştıracak her türlü planı kararlı bir dille reddediyoruz. Bu, uluslararası hukukun ihlali anlamına gelecektir" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamanın devamında "Tüm nüfusun insani yardıma erişimini garanti altına almayan bir sisteme şiddetle karşı çıkıldığı" aktarılarak, "Gazze, Filistin halkına ait olan Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır" denildi.

"İNSANİ İLKELERE UYULMASI ESASTIR"



Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İsrail makamları, iki aydan fazla süredir Gazze'deki Filistinli sivil halka her türlü insani yardım ve ticari malzemenin ulaşmasını engelliyor. İsrail, bu önlemleri kaldırması ve yardımları kolaylaştırması yönünde yapılan çağrılara rağmen önlemleri gevşetmek yerine daha da sıkılaştırdı. İsrail'e ablukanın derhal kaldırılması çağrısını yapıyoruz. Ayrımcılık yapılmaksızın ihtiyaç sahibi tüm sivillere yardım ulaştırılması, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi diğer insani ilkelere uyulması esastır."



Ateşkesin acil olarak yeniden sağlanması, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapan ve iki devletli çözüme desteklerini vurgulayan bakanlar, "Hep birlikte İsrail makamlarını itidal göstermeye çağırıyoruz. İsrail'i ayrıca, Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarıyla tam işbirliği içinde, acilen ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın engellenmeden ve geniş çaplı olarak sağlanmasını temin etmek için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeden almaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

