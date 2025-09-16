Avrupa'dan İsrail'e ticaret yasağı geliyor: Kritik gün yarın

Avrupa Birliği Komisyonu, yarın İsrail'e yönelik yeni yaptırımları kabul etmeye hazırlanıyor.



Açıklamayı AB sözcüsü yaptı. Sözcü, komisyon üyelerinin AB-İsrail anlaşmalarındaki belirtli ticaret hükümlerinin askıya alınmasını onaylayacaklarını duyurdu.



Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz hafta aşırı sağcı İsrailli bakanlara yaptırımlar uygulamış, İsrail'le ticareti askıya alacak önlemler teklif edeceğini açıklamıştı.

BAKANLARA SCHENGEN YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Hollanda, "istenmeyen kişi" ilan ettiği İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Schengen Bölgesi'ndeki 29 ülkeye girişini yasakladı.

İspanya da "Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması" kararı kapsamında Ben-Gvir ve Smotrich'in ülkeye girişini yasakladığını açıkladı.

ULUSLARARASI BASKI ARTIYOR

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen tarafından Avrupa Parlamentosu'nda geçen hafta duyurulan teklif, İsrail'in Gazze'deki soykırım savaşına yönelik eleştirilerin ve AB'nin harekete geçmesine yönelik baskının arttığının bir göstergesi.

Tekliflerin, AB üye ülklerinin çoğunluğunun desteğini alması gerekiyor. Ancak ülkeler, İsrail'le ilişkiler konusunda bir bölünme yaşıyor. Von der Leyen, teklifin aynı zamanda siyasi bir mesaj olacağını söyledi.

"GAZZE'DE OLANLAR VİCDANLARI SARSTI"

Von der Leyen, "Gazze'de olanlar dünyanın vicdanını sarstı" demiş ve şunları eklemişti: "Aşırılıkçı bakanlar ve şiddet yanlısı yerleşimciler için yaptırımlar önereceğiz. Ayrıca ticaretle ilgili konularda Ortaklık Anlaşması'nın kısmi olarak askıya alınmasını önereceğiz."

AB, İSRAİL'İN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

Avrupa Birliği, İsrail'in en büyük ticaret ortağı ve AB'ye göre, geçen yıl iki taraf arasındaki mal ticareti 42,6 milyar euro olarak gerçekleşti.

İsrail ile ilişkileri düzenleyen Ortaklık Anlaşması'nın ticaret bölümünün tamamının askıya alınması, AB'ye giren İsrail ürünlerine tanınan ticaret tercihlerinin geri çekilmesine yol açacak.

