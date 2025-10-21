Avrupa'dan ortak açıklama: Ukrayna'da Trump'ı destekliyoruz

Avrupa Birliği ve 9 ülke, Ukrayna'da olası barışa ilişkin ortak açıklama yaptı.

AB ve Ukrayna, İngiltere, Norveç, Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, Finlandiya ve Danimarka liderleri, savaşın bir an önce durması ve mevcut temas hattının müzakereler için başlangıç noktası olması yönündeki ABD Başkanı Donald Trump’ın tutumunu güçlü bir biçimde desteklediklerini açıkladı.

Açıklamada ülkeler, uluslararası sınırların zor yoluyla değiştirilemeyeceği ilkesine bağlı olduklarını bildirdi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Rusya'nın oyalama taktikleri, defalarca gösterdi ki barış konusunda gerçekten ciddi olan tek taraf Ukrayna'dır. Hepimiz görüyoruz ki (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin halen şiddet ve yıkım yolunu tercih ediyor."



BU HAFTA BİR ARAYA GELECEKELER



Liderler, Ukrayna'nın muhtemel bir ateşkesin öncesinde, sırasında ve sonrasında mümkün olan en güçlü konumda olması gerektiğini savundu.



"Putin barışa hazır olana kadar Rusya'nın ekonomisi ve savunma sanayisi üzerindeki baskıyı artırmamız gerekiyor" denilen açıklamada, "Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olabilmesi için Rusya'nın dondurulmuş devlet varlıklarının tamamının değerini kullanmaya yönelik önlemler geliştiriyoruz" ifadelerine yer verildi.



Liderler bu çalışmayı nasıl ilerleteceklerini ve Ukrayna'ya desteği nasıl artıracaklarını görüşmek üzere bu hafta Avrupa Konseyi toplantısında ve "Gönüllüler Koalisyonu" formatında bir araya geleceklerini duyurdu.