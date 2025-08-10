Avrupa'dan sorumsuz turistlere ceza yağmuru

Avrupa ülkeleri, sorumsuz davranan turistlere ceza yağdırmaya başladı. Halka açık alanda alkol kullanımı ya da çocuk parklarında sigara içmek bunlardan sadece bazıları...

ülkeleri turistlerin kural dışı davranışlarına ağır cezalar uygulamaya başladı.

Portekiz’in popüler sahil kasabası Albufeira’da, plaj dışında mayo giymenin cezası bin 500 euro.

PANOLAR HAZIRLANDI

İspanya'nın popüler turistik bölgelerinde halka açık alanda içki içmenin cezası 3 bin euroya kadar çıkabiliyor.

Malaga'da turistlerden beklenen davranış biçimlerini anlatan 10 maddelik panolar dahi hazırlandı.

Turistik bölgelerdeki yerel halka göre, cezaların kontrolü için polis de sürekli devrede.

AMAÇ YEREL HALKI KORUMAK

Fransa’da halka açık plajlarda ve çocuk oyun alanlarında sigara içenlere 90 euro kesiliyor.

Yunanistan’da bir deniz kabuğu toplamanın cezası bin euroya kadar çıkarken, Venedik kanallarında yüzmenin bedeli 350 euro.

Yetkililere göre, cezalar katı gibi görünse de amaç yerel halkı ve sorumlu davranan tatilcileri korumak.

