Avrupa'dan sorumsuz turistlere ceza yağmuru

Avrupa ülkeleri turistlerin kural dışı davranışlarına ağır cezalar uygulamaya başladı.

Portekiz’in popüler sahil kasabası Albufeira’da, plaj dışında mayo giymenin cezası bin 500 euro.

PANOLAR HAZIRLANDI



İspanya'nın popüler turistik bölgelerinde halka açık alanda içki içmenin cezası 3 bin euroya kadar çıkabiliyor.

Malaga'da turistlerden beklenen davranış biçimlerini anlatan 10 maddelik panolar dahi hazırlandı.



Turistik bölgelerdeki yerel halka göre, cezaların kontrolü için polis de sürekli devrede.

AMAÇ YEREL HALKI KORUMAK



Fransa’da halka açık plajlarda ve çocuk oyun alanlarında sigara içenlere 90 euro ceza kesiliyor.

Yunanistan’da bir deniz kabuğu toplamanın cezası bin euroya kadar çıkarken, Venedik kanallarında yüzmenin bedeli 350 euro.



Yetkililere göre, cezalar katı gibi görünse de amaç yerel halkı ve sorumlu davranan tatilcileri korumak.

