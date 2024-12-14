Avrupa'dan Suriye'ye hava köprüsü

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla yeni bir döneme girildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye devletinin yeniden inşasına destek niteliğinde bir adım atılacağını açıkladı.

Leyen, komisyonun acil sağlık hizmetleri ve diğer temel malzemelerin ulaştırılması için Suriye'ye bir hava köprüsü açacağını bildirdi.

Leyen, “Esad rejiminin çöküşü Suriye halkına yeni bir umut sunuyor. Ancak bu değişim anı aynı zamanda riskler taşıyor ve zorlukları da beraberinde getiriyor” dedi.

Leyen salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gittiğinde “insani yardımların ulaştırılması konusunu daha ayrıntılı olarak ele alacaklarını” söyledi.

50 TON MALZEME ADANA'YA GETİRİLECEK



Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada da, Dubai'deki AB stoklarından önümüzdeki günlerde Suriye'de dağıtılmak üzere ilk etapta toplam 50 ton sağlık malzemesinin Adana'ya getirilmesi için “hava köprüsü” operasyonu başlatıldığı ve uçuşların finanse edildiği aktarıldı.

Ayrıca sağlık, eğitim ve barınmayı desteklemek üzere 46 ton malzeme Danimarka'dan Adana'ya kamyonlarla taşınacak.