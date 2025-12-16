Avrupa'dan "Ukrayna için çok uluslu güç" önerisi

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya, İskandinav ülkeleri ile AB yönetimi tarafından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna için barış ve güvenlik planı ele alındı.

Buna göre, liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da adil ve kalıcı barışı sağlamak için gösterdiği çabalarda kaydedilen önemli ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı.

Savaşı sona erdirme anlaşması bağlamında Ukrayna'ya sağlam güvenlik garantileri ve ekonomik toparlanma destek tedbirleri sağlamak için birlikte çalışmaya karar veren liderler, buna ilişkin bazı taahhütleri de içeren öneriler sundu. Bu kapsamda, Avrupa liderliğinde Gönüllü Ülkeler Koalisyonu çerçevesinde oluşturulacak ve ABD tarafından desteklenen "çok uluslu bir Ukrayna gücü" kurulacak. Bu güç, Ukrayna savunma kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına, Ukrayna hava sahasının güvenliğinin sağlanmasına ve Ukrayna içinde operasyonlar da dahil olmak üzere denizlerin daha güvenli hale getirilmesine yardımcı olacak.

Uluslararası sınırların zorla değiştirilemeyeceğini bir kez daha teyit eden liderler, Ukrayna topraklarıyla ilgili kararların güvenlik garantilerinin yürürlüğe girmesinden sonra Ukrayna halkına ait olduğunu, gerekirse bir referandumu destekleyecekleri sözünü verdi.

Liderler, Ukrayna'nın güvenliği, egemenliği ve refahının daha geniş bir Avrupa-Atlantik güvenliği için vazgeçilmez olduğu konusunda mutabık kaldı.

Rusya’dan ise Trump’ın barış planını kabul etmesi, ateşkese onay vermesi ve kalıcı barış için istekli olduğunu göstermesi talep edildi.

Ukrayna’nın güvenliği, egemenliği ve refahının Avrupa-Atlantik güvenliği için hayati önemde olduğu vurgulandı.

Ukrayna halkının, Rusya’nın gelecekteki saldırılarından endişe duymadan, bağımsız ve müreffeh bir geleceği hak ettiği ifade edildi.

Olası saldırıları önceden tespit etmek ve ateşkes ihlallerine hızlı müdahale etmek amacıyla ABD öncülüğünde, uluslararası katılımla ateşkes izleme ve doğrulama mekanizması kurulacak ve taraflar arasında gerilimi azaltacak önlemler geliştirilecek.