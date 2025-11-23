Avrupalı din adamlarından Rusya çağrısı: Savaş yorgunluğuna kapılmayın

Polonya ve Almanya’daki Katolik piskoposları, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş karşısında Avrupa’nın “yorulmadan ve birlik içinde durması” gerektiğini vurgulayan ortak bir bildirge yayımladı.

Polonya ve Almanya’daki Katolik piskoposları, bildirgede savaş yorgunluğuna kapılmama çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa, şiddete karşı birlik olmalıdır. Saldırının mağdurlarıyla dayanışma ve savaşın tüm kurbanlarına merhamet hayati önem taşımaktadır. Her yerde yorgunluk işaretleri varken, ülkelerimizi Ukrayna halkının hayatta kalması, acıların son bulması ve özgürlük ile insan onuru gibi temel değerlerin korunması için her türlü adımı atmaya teşvik ediyoruz.”

“GEÇMİŞ ACILAR SİYASİ MALZEME YAPILMASIN”

Ortak açıklamada, Polonya ile Almanya arasında hala gerilim yaratan tarihsel sorunlara sağduyulu yaklaşılması gerektiğinin altı çizildi ve “Amaç haklı çıkmak değil; komşuyu anlamak ve geçmişte yapılan yanlışlara empatiyle yaklaşmaktır" ifadelerine yer verildi.

Piskoposlar ayrıca, “tarihsel acıları siyasi kazanç için kullanmaya devam eden aktörleri” eleştirerek bunun “uzlaşı ruhuna aykırı” olduğunu belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM ARTIYOR

Açıklama, son dönemde Polonya-Almanya ilişkilerinde artan gerginliğin ortasında geldi. Son yayınlanan Polonya-Almanya Barometresi araştırması, Almanya’ya karşı olumsuz duyguların Polonya’da son 25 yılın en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor.

En tartışmalı konu ise savaş tazminatı. 2022’de PiS hükümeti Almanya’dan 1.3 trilyon dolarlık soykırım tazminatı talep etmişti. Berlin, sorunun hukuken kapandığını savunuyor. Mevcut liberal Polonya hükümeti konuyu takip etmiyor, ancak yeni seçilen sağcı Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ilk Berlin ziyaretinde talebi yeniden gündeme getirdi.

Geçen hafta Almanya’nın Varşova büyükelçisinin, PiS’in tazminat taleplerinin “Putin’e yarayan bölünmeler yarattığını” söylemesi Polonya’da tepki çekmişti.