Avrupalı liberaller Hollanda'nın sağ koalisyonunu mercek altına alacak

Avrupa Parlamentosundaki (AP) liberal Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) grubu, Hollanda'daki ittifakı inceleyecek.



Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ile kurduğu ittifakın, grubun değerlerine uygun olup olmadığı mercek altına alınacak.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Avrupa'yı Yenile'nin bir sözcüsü grup içindeki partilere yönelik "radikal sağcı gruplarla ilişkilerin nasıl yürütüleceğine" dair kılavuz geliştirileceğini aktardı.



Çok sayıda farklı ülkeden liberal partiyi içinde barındıran Avrupa'yı Yenile, Hollanda'daki genel seçimler sonrası VVD'nin PVV ile kurduğu ittifak hakkında soruşturma yürütmek üzere Lahey'e gidecek.



Bu ittifakın, siyasi grubun değerlerine uygun olup olmadığının inceleneceği ziyaretin ekimden önce yapılması bekleniyor.



Hollanda'da 22 Kasım 2023'te yapılan erken genel seçimlerde yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan Geert Wilders önderliğindeki PVV, 24 sandalye ile üçüncü sırayı alan Dilan Yeşilgöz liderliğindeki VVD, 20 sandalye ile dördüncü sıraya yerleşen Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve 7 sandalye ile altıncı sırayı alan Caroline van der Plas liderliğindeki Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinin (BBB) dahil olduğu sağ koalisyonun hükümet kurma çabaları sancılı şekilde sürüyor.



PARTİNİN ÇIKARILMASI TALEP EDİLDİ

VVD'nin PVV ile aynı koalisyonda yer alması Avrupa'yı Yenile içindeki partilerin tepkisini çekmiş, bazı Fransız liberaller partinin siyasi gruptan çıkarılmasını talep etmişti.



VVD'nin ihraç edilip edilmeyeceği 10 Haziran'da oylanacaktı ancak liberallerin 6-9 Haziran'da düzenlenen AP seçimlerinde istediği başarıyı elde edemesi oylamanın ileri tarihe ertelenmesine yol açmıştı.



Kulislerde bir önceki seçimlere göre 28 sandalye kaybeden Avrupa'yı Yenile'nin daha fazla güç kaybetmemek için VVD'yi ihraç etmeye sıcak bakmadığı konuşuluyor.