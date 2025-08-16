Avrupalı liderlerden ortak açıklama: "Sınırlar zorla değiştirilemez"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeleri hakkında kendilerini bilgilendirmesinin ardından Avrupalı liderlerden ortak bir açıklama geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıklamada yer aldı.

AVRUPA DA ÜÇLÜ ZİRVE İSTİYOR

Avrupa liderleri, Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile üçlü bir zirve için çalışmaya hazır olduklarını açıkladı.



Liderler, ABD'nin güvenlik garantileri vermeye hazır olduğuna dair ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



Açıklamada, “Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkin şekilde savunabilmesi için demirden sağlam güvenlik garantilerine sahip olması şarttır. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne veya üçüncü ülkelerle iş birliğine herhangi bir kısıtlama getirilmemelidir” denildi.

"ULUSLARARASI SINIRLAR ZORLA DEĞİŞTİRİLEMEZ"



Avrupa liderleri ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’nın AB ve NATO’ya giden yolunu veto etme hakkı olmadığının altını çizdi.

“Uluslararası sınırlar güç yoluyla değiştirilemez” ifadesi kullanılarak, savaşın devam ettiği sürece Moskova üzerindeki baskının sürdürüleceği vurgulandı.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZ SÜRECEK"



Açıklamada, “Ukrayna’ya desteğimiz sürecektir. Adil ve kalıcı bir barış sağlanana dek Rusya’nın savaş ekonomisine karşı yaptırımları ve ekonomik önlemleri daha da güçlendireceğiz” ifadelerine yer verildi.



Son olarak, “Ukrayna, güvenliği Avrupa’nın da güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu süreçte, sarsılmaz dayanışmamıza güvenebilir” mesajı paylaşıldı.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yaptığı değerlendirmede, Ukrayna ve Avrupa’nın hayati güvenlik çıkarlarını koruyacak güçlü garantilerin “olmazsa olmaz” olduğunu söyledi.