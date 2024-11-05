Avrupalılara Ortadoğu anketi: Çoğunluk "topyekün savaş" diyor

Yeni yapılan bir ankete katılan Batı Avrupalıların çoğu, Ortadoğu'da İsrail ve İran'ı da içeren tam ölçekli bir savaşın artık kaçınılmaz olduğuna inanıyor.



Katılımcıların çoğu, İsrail'in şu ana kadarki davranışlarını eleştiriyor ve böyle bir savaş çıkarsa ABD ve Avrupa'nın İsrail'e askeri yardım sağlamaması gerektiğini savunuyor.

İSRAİL SALDIRILARINI HAKLI BULAN YOK



YouGov Eurotrack'in Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İsveç, Danimarka ve İngiltere'de yaptığı ankete göre, yedi ülkenin tamamında güçlü bir çoğunluk, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırılarını haklı görmüyor.



Ancak her iki ülkede de en yaygın kanaat (Almanya'da yüzde 43 , Fransa'da yüzde 46, İngiltere'de yüzde 47, İtalya'da yüzde 57 ve İspanya'da yüzde 65) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının haklı olmadığı yönünde.



İsrail'in İran'a yönelik saldırıları da yedi ülkenin tamamında haksız bulundu.

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLÜNMÜŞ DURUMDA



Avrupa Birliği, Gazze'deki çatışma konusunda bölünmüş durumda; İspanya ve İrlanda gibi ülkeler bu yılın başlarında Filistin devletini resmen tanırken, Almanya da dahil olmak üzere diğerleri, İsrail'in güvenliğini desteklemenin dış politikasının merkezinde olduğunu savunuyor.



Açık çoğunluk, İsrail ve İran'ı da içeren bölgesel bir savaşın "çok" veya "oldukça" olası olduğunu düşünüyor. Böyle bir savaş çıkması durumunda ise yedi ülkede de en yaygın görüş Avrupa ve ABD'nin İsrail'e askeri yardım yapmaması gerektiği yönünde.