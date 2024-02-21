Avrupalıların yüzde 10'u Ukrayna'nın savaşı kazanacağına inanıyor

YÜZDE 20'Sİ RUSYA ZAFERİNE İNANIYOR



Ankete katılan 12 ülkedeki her 10 Avrupalıdan yalnızca biri Ukrayna'nın savaş alanında kazanacağına inanıyor.



Bunun iki katı kadarı yani yüzde 20'si ise Rusya'nın zafer elde edeceğini düşünüyor.



Ankete katılan en iyimser üye devletlerde bile (Polonya, İsveç ve Portekiz) halkın sadece yüzde 17'si Kiev'in galip gelebileceğine inanıyor.



Ayrıca Avrupalıların yüzde 33'ü Ukrayna-Rusya savaşının kendi ülkeleri üzerinde Orta Doğu'da süren İsrail'in Gazze'ye başlattığı savaştan daha büyük etkileri olduğunu düşünüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin