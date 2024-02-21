Avrupalıların yüzde 10'u Ukrayna'nın savaşı kazanacağına inanıyor

Avrupa Birliği ülkelerinde gerçekleştirilen bir ankete göre Avrupalıların yüzde 10'u Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini düşünüyor.
Raporun yazarlarına göre, geçen yıl bu zamanlar daha fazla Avrupalı Ukrayna'nın kaybettiği toprakların tamamını geri alması gerektiğini savunuyordu.
Anketi yaptıran Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nden (ECFR) Mark Leonard, "Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin devam ettiğini kanıtlamak için AB liderlerinin savaş hakkındaki konuşma şekillerini değiştirmeleri gerekecek" dedi.
Leonard, Avrupalıların çoğunun "Rusya'nın zaferini önlemek istediğini" ancak Kiev'in kazanmak için askeri açıdan yetersiz olduğunu söyledi.
MUTLAK YENİLGİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL
Avrupalılar savaş yardımlarına gittikçe daha şüpheci yaklaşmaya başlarken uzmanlar bu yardımların Ukrayna için Putin'in mutlak zaferinden ziyade "sürdürülebilir ve müzakereye açık bir uzlaşma ortamı" sağlamaya yardımcı olacağını söylüyor.
Aralarında Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya ve İsveç'in de bulunduğu 12 AB ülkesinde yapılan anket Ukrayna'nın karşı saldırılarının durduğunu, ABD yardım politikasında bir değişiklik olacağına dair korkuların arttığını ve ABD'de savaşa ilişkin kötümser tutumu ile bilinen Donald Trump'ın ikinci bir başkanlık dönemi ihtimalinin arttığını ortaya çıkardı.
YÜZDE 20'Sİ RUSYA ZAFERİNE İNANIYOR
Ankete katılan 12 ülkedeki her 10 Avrupalıdan yalnızca biri Ukrayna'nın savaş alanında kazanacağına inanıyor.
Bunun iki katı kadarı yani yüzde 20'si ise Rusya'nın zafer elde edeceğini düşünüyor.
Ankete katılan en iyimser üye devletlerde bile (Polonya, İsveç ve Portekiz) halkın sadece yüzde 17'si Kiev'in galip gelebileceğine inanıyor.
Ayrıca Avrupalıların yüzde 33'ü Ukrayna-Rusya savaşının kendi ülkeleri üzerinde Orta Doğu'da süren İsrail'in Gazze'ye başlattığı savaştan daha büyük etkileri olduğunu düşünüyor.
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