Avrupa'nın dev kaybı: Her gün 600 futbol sahası kadar yeşil alan

İngiliz gazetesi The Guardian ve ortaklarının yürüttüğü Green to Grey araştırması, Avrupa’nın her yıl bin 500 kilometrekarelik yeşil alanı yapılaşmaya kaybettiğini ortaya koydu.

2018-2023 yılları arasında yok olan alanın toplamı 9 bin kilometrekareye ulaştı. Bu da Kıbrıs adasının yüzölçümüne eşdeğer. Günlük kayıp ise 600 futbol sahasına denk geliyor.

DOĞAL ALANLAR VE TARIM ARAZİLERİ TEHLİKEDE

Araştırmaya göre kaybın çoğu doğadan, geri kalanı ise tarım arazilerinden kaynaklanıyor.

Bu durum sadece biyoçeşitliliği değil, Avrupa’nın gıda güvenliğini ve sağlığını da tehdit ediyor.

Leeds Üniversitesi’nden Vahşi Doğa Profesörü Steve Carver, “Şehirlerimiz yeşil kuşakları ve tarım arazilerini yutarak büyüyor” dedi.

KENT, YOLLAR VE LÜKS TÜKETİM

Kayıpların dörtte biri konut ve yol projelerinden kaynaklanıyor. Ancak lüks turizm ve endüstriyel yatırımlar da doğayı geri dönülmez şekilde dönüştürüyor.



ALMANYA: TESLA İÇİN YARIM MİLYON AĞAÇ KESİLDİ

Berlin yakınlarında Tesla’nın “gigafactory” tesisini genişletmek için yarım milyon ağaç kesildi. Fabrikanın kapasitesi yıllık 1 milyon otomobile çıkarılacak.

Uzmanlar, bu hızla devam eden yapılaşmanın biyoçeşitlilik kaybını, karbon yutaklarının yok oluşunu ve gıda güvenliğinde açıkları beraberinde getirdiğini vurguluyor.