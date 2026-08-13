Avrupa'nın en büyük limanında patlama can aldı

Hollanda 'nın Rotterdam Limanı 'nda bugün meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Rotterdam polisi sözcüsü, patlamanın nedeninin henüz netleşmediğini ve konunun araştırıldığını bildirdi.

Rotterdam polisinin X hesabından yapılan açıklamada, "Saat 11.30 civarında Moezelweg'de bir patlama meydana geldi. Bunun nasıl gerçekleştiğini araştırıyoruz. Olay yeri kordona alındı" ifadelerine yer verildi.

Bölgesel yayın kuruluşu Rijnmond da patlamanın Europoort'taki Moezelweg üzerinde bulunan bir şirkette gerçekleştiğini bildirdi.

Emniyet yetkilileri patlamanın nedenine ilişkin ek bir ayrıntı vermezken olay yerine çok sayıda acil servis ekibi sevk edildi.

Rotterdam Limanı'ndaki patlama alanına altı ambulans, bir travma helikopteri ve itfaiye ekipleri ulaştı. Yaralanan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

Aynı saatlerde, liman yakınındaki aynı bölgede petrol ürünleri depolama tanklarını işleten Gunvor Energy şirketinin sözcüsü, bugün sabah saatlerinde bakım faaliyetleri sırasında en az birkaç kişinin yaralanmasına yol açan ayrı bir "olay" meydana geldiğini bildirdi.

Gunvor sözcüsü, "Yerel makamlarla işbirliği yapıyoruz" dedi.

Öte yandan yerel medyada, bugün erken saatlerde Rotterdam Limanı'nda birden fazla elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

Yerel güvenlik makamları ve polis, elektrik kesintileri ile patlama arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Avrupa'nın en büyük limanı konumundaki Rotterdam Limanı; bir petrol rafinerisi ile çok sayıda petrokimya tesisine ev sahipliği yapıyor.

Dutch News haber sitesi de polise dayandırdığı haberinde patlamanın öğle saatlerinde gerçekleştiğini, bir kişinin öldüğünü ve diğerlerinin yaralandığını doğruladı.