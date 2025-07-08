Avrupa’nın en büyük limanında savaş provası: Gemi planı yolda

Avrupa'nın en büyük limanı, askeri malzeme taşıyan gemiler için yer ayırarak ve savaş çıkması halinde kargonun nereye yönlendirileceğini planlayarak Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlanıyor.

Hollanda kenti Rotterdam'ın Liman İdaresi İcra Kurulu Başkanı Boudewijn Siemons; İngiliz, ABD ve Kanada araç ve malzemelerinin gelmesi halinde nasıl hareket edileceği konusunda komşu Antwerp ile koordinasyon halinde olduklarını söyledi.

Siemons, Financial Times'a verdiği röportajda, “Her terminal askeri kargoları taşımaya uygun değil. Eğer büyük hacimli askeri malların sevk edilmesi gerekirse, kapasitenin bir kısmını devralmak için Antwerp ya da diğer limanlara bakarız. Birbirimizi giderek daha az rakip olarak görüyoruz" dedi.

800 MİLYAR EURO'LUK YENİDEN SİLAHLANMA PLANI

Rotterdam'ın aldığı önlemler kıta genelinde savaş hazırlıkları dalgasının bir parçası. Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın taleplerine yanıt olarak, savunmada kendi kendine daha yeterli hale gelmeye ve Ukrayna savaşı dördüncü yılına girerken "Rus saldırganlığını caydırmaya" çalışıyor. AB, 800 milyar euro'ya varan bir yeniden silahlanma planı hazırlıyor.

Hollanda, NATO müttefikleriyle birlikte savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarma sözü verdi. Mayıs ayında Hollanda Savunma Bakanlığı, Rotterdam'ın NATO'nun talebi üzerine askeri kargo taşıyan birden fazla geminin taşınması için alan sağlamak zorunda kalacağını duyurdu.

ABD BİRLİKLERİ İÇİN MALZEME ALIYOR

Siemons, bir ya da daha fazla geminin yılda dört ya da beş kez olmak üzere birkaç hafta boyunca rıhtıma yanaşacağını, ancak yerinin değişebileceğini söyledi. Rotterdam'ın konteyner terminali, limanın mühimmatı bir gemiden diğerine güvenli bir şekilde aktarabileceği tek yer. Ayrıca yılda birkaç kez amfibi askeri tatbikatlar da yapılacak.

Liman daha önce de silah sevkiyatı yapmıştı. 2003'teki Körfez Savaşı sırasında bu sevkiyatlar artmıştı ancak soğuk savaşın en yoğun olduğu dönemde bile limanın özel bir rıhtımı yoktu. Antwerp, düzenli olarak Avrupa'da konuşlu ABD birlikleri için malzeme alıyor.

PETROL TİCARETİNDE YÜZDE 8'LİK KAYIP

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, haziran ayında ittifak üyelerini Rusya'nın 2030 yılına kadar bu ülkelerden birine saldırabileceği konusunda uyardı.

Rotterdam, Hollanda'da Meuse nehri boyunca 42 km boyunca uzanıyor. Almanya ve Avrupa'nın iç bölgelerinden deniz yoluyla 28 bin, nehir yoluyla 91 bin geminin uğradığı Rotterdam'da yılda yaklaşık 436 milyon ton yük taşınıyor.

Liman, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ardından başta petrol olmak üzere ticaretinin yaklaşık yüzde 8'ini kaybetti.

Yılda 240 milyon ton yük taşıyan Antwerp, AB'nin en büyük ikinci limanı konumunda.

