Avrupa'nın en büyük toplu mezarı bulundu

2 BİNDEN FAZLA İSKELET OLABİLİR

Uzmanlar burada 2 bin kadar, hatta daha fazla iskelet olabileceğini düşünüyor.



Kazıyı yürüten arkeolog Julian Decker, "Bu alanda mezarların olduğunu varsayacak hiçbir belirti yoktu. Ben kişisel olarak sayının 2 bin veya daha fazla olmasını bekliyorum, bu da burayı Avrupa'nın en büyük toplu mezarı yapıyor" diye konuştu.



Veba salgınları 1300'lerden 1900'lere kadar üç dalga halinde dünyayı vurdu ve milyonlarca insanı öldürdü.